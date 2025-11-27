Black Friday Creative: los descuentos que llegan este año para renovar tu equipo de sonido

Creative ha preparado una selección de ofertas en su Black Friday que pueden resultar muy interesantes para quienes quieren mejorar su experiencia de audio sin gastar demasiado. Entre barras de sonido compactas, altavoces de escritorio con diseño cuidado y auriculares pensados para el día a día, la marca reúne una lista de productos rebajados que cubren diferentes perfiles de usuario. Las ofertas estarán activas hasta el 7 de diciembre, una ventana amplia para aprovechar precios más bajos en dispositivos que normalmente no suelen bajar tanto.

Stage Pro, una barra de sonido pensada para espacios pequeños

Entre las propuestas más llamativas está la Creative Stage Pro, rebajada a 119,99 euros. Es una barra de sonido pensada para quienes quieren mejorar el audio del televisor sin llenar el salón de equipos adicionales. Su subwoofer dedicado aporta más cuerpo a los graves, mientras que sus conexiones, HDMI ARC, USB-C, línea óptica, AUX y Bluetooth 5.3, facilitan integrarla en cualquier setup. Es una de las opciones más equilibradas para quienes buscan sencillez y un salto de calidad notable.

Pebble Nova, un diseño que destaca y un sonido más profundo

Los Pebble Nova bajan a 239,99 euros y están dirigidos a quienes necesitan altavoces compactos con un diseño más cuidado de lo habitual. Aportan un sonido con más claridad y presencia que otros modelos de escritorio y permiten conectar el portátil, la tablet o el móvil de forma rápida gracias al USB-C y al Bluetooth 5.3. Son una buena opción para escritorios modernos, tanto para música como para trabajo.

Sound Blaster GS3, un equipo pequeño con buen rendimiento

El Sound Blaster GS3 se queda en 46,99 euros. Es un altavoz compacto que funciona por USB-C y que puede mejorar el sonido de un setup minimalista sin ocupar espacio. Está pensado para uso diario: videollamadas, música o series frente al ordenador. Es uno de esos dispositivos que cumplen bien cuando se busca algo práctico y sin complicación.

Zen Hybrid SXFI, auriculares todoterreno para trabajar, viajar o desconectar

Los Zen Hybrid SXFI bajan a 79,99 euros y destacan por su autonomía de hasta 70 horas y sus modos de cancelación de ruido. Se adaptan bien a diferentes entornos, desde la oficina hasta el transporte público. Además, incluyen la tecnología Super X-Fi, pensada para ofrecer un sonido más envolvente y personalizado según cada usuario.

Pebble X Plus, un 2.1 compacto con RGB

Los Pebble X Plus son otra de las ofertas fuertes de este Black Friday Creative, salen a 89,99 euros. Su potencia de hasta 60 W y su configuración 2.1 los hacen adecuados para música, películas o videojuegos sin necesidad de sistemas más grandes. La iluminación RGB personalizable les da un toque distintivo para setups gaming o escritorios con un toque más visual.

Sound BlasterX G6, un DAC para mejorar cualquier dispositivo

El Sound BlasterX G6 baja a 89,99 euros y es uno de los productos más completos de la lista. Este DAC y amplificador de auriculares ofrece sonido envolvente virtual 7.1 y mejora la calidad de escucha tanto en juegos como en películas o música. Funciona con consola y PC, así que es una actualización muy versátil para quienes usan diferentes plataformas.

Aurvana Ace Mimi, true wireless con sonido personalizado

Los Aurvana Ace Mimi pasan a 94,99 euros y están orientados a quienes buscan unos auriculares true wireless cómodos para todo el día. Su cancelación de ruido ajustable y el enfoque en un sonido personalizado según la audición de cada persona los convierten en un modelo práctico para uso diario, desde desplazamientos hasta momentos de desconexión.