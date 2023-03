Aunar criterios para circular con patinete eléctrico: una necesidad

Cada vez son más las personas que se desplazan con patinete eléctrico. Una alternativa al transporte tradicional que permite llegar de un punto a otro de una ciudad es muy poco tiempo. Reconozco que antes de subirme al carro del patinete eléctrico era bastante escéptico. No lo veía como un sistema serio o eficiente. Sin embargo, fue probar uno y darme cuenta de mi error. El patinete eléctrico tiene muchísimas posibilidades. Tras bastante tiempo como usuario de un patinete, deseo realizar una reflexión sobre este vehículo de movilidad personal y de la necesidad de establecer una normativa por igual para todo el territorio.

Por qué hay que establecer criterios comunes

En primer lugar, ya existe una legislación referida al uso de los vehículos de movilidad personal. Podríamos equipararla como una normativa de mínimos, con la posibilidad de poder ser más restrictivas según las ordenanzas municipales. Y creo que ese es uno de los problemas.

Por ejemplo, la normativa estatal no hace referencia a la obligatoriedad de un seguro, de tal manera que no estarías vulnerando la ley si circulas con tu patinete eléctrico sin seguro. Sin embargo, muchos ayuntamientos obligan a los usuarios de patinete a asegurar su vehículo contra terceros. Particularmente, es una medida que me parece muy acertada.

Incluso yo mismo, en alguna ocasión, he estado a punto de causar algún incidente. ¿A quién no le ocurrido alguna vez en coche? Pues con patinete eléctrico lo mismo, un despiste, frenar más tarde, que alguien se te cruce… Solo de pensar tener que abordar ese trance sin un seguro hace que me tiemble el cuerpo.

Entiendo que el seguro debiera ser obligatorio en todo el territorio, ya que el coste de una póliza para patinete eléctrico con buenas coberturas no supera los 50 € al año. Imagínate causar algún problema a alguien y tener que abonar de tu bolsillo o con tu patrimonio, los gastos derivados de una baja médica o de una intervención quirúrgica.

Lo mismo pasa con el uso del casco, se recomienda, pero no es obligatorio, al igual que las prendas reflectantes si circula de noche. Desde el primer momento que me subí a un patinete eléctrico, lo hice con casco, y menos mal. Al doblar la primera esquina ya me había caído al suelo y sin casco me hubiera hecho más daño.

Es muy importante que los usuarios nos concienciemos de que un patinete eléctrico es un vehículo muy vulnerable dentro de la ciudad, y que caer al suelo puede implicar quedes con la cabeza en el asfalto o en un bordillo.

No todo vale encima de un patinete

Por desgracia, para muchos usuarios, la normativa no parece estar clara o, directamente, es inexistente. ¿Cuántas veces vemos patinetes eléctricos por las aceras? Y no solamente hablamos de infringir las normas, sino de trucar el motor del patinete para que rebase la velocidad tope, la de 25 km/h. Considero que es un auténtico suicidio, no solamente porque ya se trata de una velocidad elevada, sino por qué vas a cortar la vida útil del dispositivo y, en caso de accidente, el seguro se va a desentender.

Mención aparte merece quién es circula con cascos, o incluso manipulando un teléfono móvil. Una auténtica irresponsabilidad por la que luego pagamos los demás usuarios, quienes nos esforzamos en cumplir correctamente con las normas de circulación con estos VMP.

Eso en el caso de que tengas una póliza contratada, algo que por desgracia no suele ser muy habitual. Pienso, y es una opinión personal, que los usuarios de patinete eléctricos debemos concienciarnos debidamente de que somos parte más de tráfico, y que como tal, debemos atenernos a la normativa correspondiente. Solicitar que la normativa actual quede unificada a mayores y no se deje a criterio de los ayuntamientos. Adoptar medidas adicionales sería un buen punto de partida.

Por ejemplo, no puedo circular sin seguro con mi patinete eléctrico por la ciudad de Alicante, pero sí en otras localidades de la misma provincia. Creo que es algo que no tiene sentido, por lo que debemos apostar por unificar todos estos criterios y dar el lugar en las ciudades al patinete eléctrico. Que no sean vistos como una excentricidad, sino como un elemento más del paisaje urbano. Por otro lado, también los usuarios debemos comportarnos correctamente, y no pensar que podemos meternos por cualquier sitio. Atropellar a alguien con nuestro patinete, con la inercia de un vehículo con nuestro propio peso a una velocidad elevada, puede llegar a causar la muerte de un peatón