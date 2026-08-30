Así puedes buscar trabajo en LinkedIn sin que tu jefe actual se entere

Ya comienza la temporada alta de las búsquedas de empleo, y también la que más quebraderos de cabeza genera a quien quiere cambiar de trabajo sin que su empresa actual lo sepa. El miedo no es infundado, más que nada porque LinkedIn avisa por defecto a toda tu red cuando cambias el titular, subes una foto nueva o añades una experiencia, y tu jefe, tus compañeros o el responsable de recursos humanos suelen estar en esa lista de contactos. Por suerte, buscar trabajo en LinkedIn sin que tu jefe se entere es cuestión de tocar tres ajustes concretos antes de tocar nada más en el perfil.

El clic que delata a la mayoría

El primer error de quien reactiva su perfil tras las vacaciones es empezar a editarlo sin comprobar antes la configuración de visibilidad. LinkedIn tiene una opción llamada «Comparte actualizaciones del perfil con tu red», escondida en Configuración y privacidad, dentro del apartado Visibilidad, en la sección «Visibilidad de tu actividad en LinkedIn». Mientras esté activada, cualquier cambio relevante, un nuevo puesto, una aptitud añadida, una foto distinta, genera una notificación automática que llega a tus contactos, jefe incluido si os seguís mutuamente. Desactivarla antes de tocar una sola línea del perfil es el paso que más gente olvida, y el que evita el disgusto más habitual.

Open to Work sin marco verde

La segunda pieza es la función «Open to Work», pensada para avisar a los reclutadores de que estás disponible. El problema es su versión pública, ese marco verde alrededor de la foto que puede ver cualquiera, incluido tu jefe si visita tu perfil por cualquier motivo. LinkedIn ofrece una alternativa desde el propio perfil, en el botón «Tengo interés en» y la opción «Encontrar un nuevo empleo». Ahí se rellenan los puestos y ubicaciones que interesan y, en el último paso, hay que elegir «Solo los técnicos de selección» en lugar de «Todos los miembros de LinkedIn». Con esa opción marcada, el marco verde desaparece y la señal de disponibilidad solo llega a los reclutadores que usan LinkedIn Recruiter, nunca a tu red de contactos.

Mirar perfiles sin dejar huella

Buscar trabajo también implica curiosear, mirar quién trabaja en la empresa que te interesa, revisar el perfil del director de recursos humanos o del que ocupa el puesto al que aspiras. Todas esas visitas quedan registradas por defecto con tu nombre y tu foto, visibles para la persona visitada si consulta quién ha pasado por su perfil.

El ajuste «Opciones de visualización del perfil», también en el apartado Visibilidad, permite navegar en modo privado, de forma que la otra persona solo vea que un miembro de LinkedIn ha visitado su perfil, sin nombre ni foto. La contrapartida es que, mientras esa opción esté activa, tú tampoco puedes ver quién ha visitado el tuyo, salvo que tengas una cuenta Premium, que conserva ese dato durante los últimos noventa días.

Ahora bien, lo que ningún ajuste evita

Estos tres ajustes tapan los avisos automáticos, pero no controlan lo que hacen las personas. Si dejas un «me gusta» en la oferta de empleo de un competidor, ese gesto puede aparecer igualmente en el feed de un contacto común. Y si conectas con el reclutador de otra empresa, la propia lista de sugerencias de contactos puede acabar proponiendo esa conexión a alguien de tu entorno laboral. La privacidad de LinkedIn reduce el riesgo, no lo elimina, así que la discreción real sigue dependiendo de con quién hablas y qué publicas, no solo de los ajustes que actives.