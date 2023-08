Cómo preparar tu perfil de LinkedIn para tener más oportunidades

Contar con un buen perfil en LinkedIn puede ser de una ayuda inestimable a la hora de conseguir buenos contactos o de ser atractivo para las empresas que estén buscando personal. Tanto si tienes ya cuenta en esta red como si todavía no lo has hecho, un perfil atractivo en LinkedIn te ayudará a conseguir las mejores oportunidades. Toma nota de como hacerlo.

LinkedIn: ¿el Facebook de las empresas?

Si todavía no conoces LinkedIn, a grandes rasgos podríamos decir que es así, una especie de Facebook, corporativo en el que se mezclan empresas, emprendedores y personas que están buscando empleo. Reconozco que mis primeras andanzas por esta red no fueron muy esperanzadoras, pero ahora se trata de uno de mis lugares favoritos. Por eso, creo que estos consejos podrían servirte de ayuda si estás buscando oportunidades laborales. Son fruto de la experiencia y del propio sentido común.

En LinkedIn nunca se miente

Al igual que en un currículum, mentir en LinkedIn no te hará más atractivo, sino más cobarde. En esta red orientada al trabajo debes ser franco y se premia mucho más la experiencia que aportes y los cursos de valor realizados a que te inventes un Master en dirección de empresas si no lo tienes. LinkedIn también es el lugar en el que sus buenos contactos podrán avalar tu experiencia, algo mucho mejor que decir una mentira. Conviene tener en cuenta que las empresas de hoy en día busca personas resolutivas y con capacidad de adaptarse a los cambios, la tituláis está comenzando a ser historia.

Da relevancia a lo importante

No, en LinkedIn no es necesario que pongas donde estudiaste primaria. Al igual que en un buen currículum, debes resaltar aquella formación o experiencia laboral que sea de interés, dándole la relevancia oportuna. Si vas a orientar tu perfil, pongamos un ejemplo, al marketing digital, no tiene demasiado sentido que reseñes que tienes el curso de manipulador de alimentos.

Cuida las formas

La ortografía y la gramática tienen bastante más importancia de la que puedas pensar. No rellenes tu perfil a la ligera, cuida la puntuación y repasa la gramática. Leer un perfil en el que solamente hay errores ortográficos o expresiones incorrectas no proporciona una buena imagen. Vas a tardar un par de minutos más, pero merecerá la pena.

Tu foto es tu escaparate

Que muestre cómo eres o cómo es tu personalidad, no vale cualquier foto. En ella deberás aparecer tú solo, no con tus amigos de fiesta por Gandía. Por supuesto, en tu foto se espera que estés tú, no tu perro o tu paisaje favorito. No es Facebook, ni Twitter, ni Instagram, es un lugar en el que establecer relaciones que te pueden ayudar a tener un mejor trabajo.

Si bien en los teléfonos móviles de hoy en día tienen resolución suficiente para hacer unas fotografías estupendas, fíjate en los perfiles más atractivos, suelen tener una fotografía hecha en estudio. No te costará mucho y estará realizada por un profesional. Y toma nota de estos consejos para hacer una buena foto de perfil en LinkedIn.

Aporta valor

A LinkedIn se va hablar de trabajo, de formación o a exponer logros. También a debatir, pero LinkedIn no es la selva de Twitter y obviamente, las polémicas innecesarias que están muy mal vistas. ¿ Piensas dar una buena imagen ante posibles clientes si estás continuamente maldiciendo? Si hay una red social que debes cuidar LinkedIn es la indicada. No vayas a LinkedIn a celebrar los logros de tu equipo de fútbol para demostrar tu pasión por la ornitología, sobre todo si tus intereses laborales no tiene nada que ver con estos ámbitos.

Sé lo que eres

Hay perfiles muy típicos en LinkedIn que claman al cielo por su irrealidad. Hablamos del caso de jóvenes con un impresionante currículum lleno de cursos y másteres en inglés. Quieren dar la impresión de que son importantes, cuando nos dejan de ser tan irrelevantes como cualquiera de nosotros. Esa imagen tan irreal raya la ridiculez, por tanto, no te pongas a su nivel y muéstrate tal y cómo eres, no como te gustaría llegar a ser.

No seas plasta

El LinkedIn es muy importante y generando una red de contactos útiles. Pueden hablar bien de ti y dar valor a tus logros, lo que supone un estímulo importante. Pero también hay un perfil muy peligroso en esta red que es el de personas que van solicitando contacto de manera indiscriminada con el objetivo de ofrecer servicios que no has pedido o de venderte algo. No seas como ellos, son la versión 5.0 del mal vendedor a puerta fría y no dan precisamente una imagen muy positiva.

Entra cada día

Si tu objetivo es conseguir mejores oportunidades laborales o un empleo, no basta con abrir el perfil y desentenderse, algo demasiado habitual. Proporciona muy mala imagen que tus últimas actualizaciones sean de hace tres semanas, dale impresión de que tienes tu perfil descuidado o que lo qué hay en LinkedIn realmente no te interesa. Por tanto, comparte contenido o mejor aún,30 créalo por ti mismo. ¡Y responde a las interacciones!

Hace pocos años tuve un caso de una persona que me solicitó contacto y que se dedicaba al mundo de la literatura. Había escrito una novela y pretendía que yo le diera relevancia en algún medio de comunicación. Le dije que era algo que no estaba en mi mano, y parecía no entenderlo. Cuando por fin se dio cuenta de que no podía hacer nada, me preguntó si necesitaba un seguro médico. Es decir, novelista de día y vendedor de seguros de tarde. ¿Puede haber algo más ridículo?

Quizás todos estos consejos puedan servir a mejorar tu perfil, LinkedIn no es una red en la que hay que entrar a saco, sino que vas modelando con el paso del tiempo y probablemente te lleve bastante comenzar a entender. Piensa como en Facebook, pero de una forma mucho más inteligente. Esta red puede darte buenos contactos y oportunidades, pero hay que trabajarla bastante.