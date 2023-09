La apuesta de Grundig por la conservación de alimentos en sus frigoríficos

La tendencia de los fabricantes de electrodomésticos es a producir cada vez dispositivos más eficientes y esto es lo que la firma alemana Grundig abandera de su frigoríficos. Hemos tenido la oportunidad de probar el modelo GKPN 66840 LXPW para conocer todo ese trabajo que nos ayudará a evitar el desperdicio de alimentos.

Así es el Grundig GKPN 66840 LXPW

El frigorífico que tenemos ante nosotros es un combi de 1,86 metros con exterior en metal en el que destaca la ausencia de tiradores para la puerta. Esto tiene una explicación, y no es otra que tanto la del frigorífico como la del congelador pueden colocarse para que la apertura sea como deseamos.

Por defecto, las bisagras vienen en el lado derecho, y la apertura se realiza mediante unos huecos existentes en la parte inferior de la puerta del frigorífico y en la superior de la del congelador. Sin embargo, para facilitar mejor el espacio, puede cambiarse el sistema de apertura colocando las bisagras en el lado izquierdo. Todo un acierto que hace de este modelo un producto mucho más versátil y que se adapta a cualquier espacio.

En la parte superior central de la puerta del frigorífico, encontramos un panel electrónico en el cual podemos realizar ciertas operaciones pulsando en los iconos correspondientes.También es el lugar en el que se muestran tanto las temperaturas, como todos los avisos que el frigorífico emita.



Alargar la conservación de alimentos

En demasiadas ocasiones, nos encontramos con que olvidamos ciertos alimentos en el frigorífico y los debemos terminar tirando porque se deteriora. Grundig ha desarrollado un sistema de conservación de alimentos al que denomina AeroFresh, que se encuentra en la parte superior y posibilita una correcta circulación de aire que ayuda a mantener hasta un 30 % más de tiempo los alimentos frescos en buen estado.

Igualmente, el cajón que se utiliza para las frutas y verduras, denominado Vitamin Zone, dispone de un sistema de iluminación alternativo con una bombilla que va cambiando automáticamente de color. De esta forma, podemos encontrarlos que esté emitiendo una luz verde, roja o azul. No se trata de ningún capricho, sino es la de imitación del ciclo diario solar para que las frutas y verduras allí almacenadas puedan conservarse mejor, ya que esta iluminación tiene un efecto positivo, al ser similar al que produce la fotosíntesis. Así, se permite que los vegetales puedan conservarse con mayor frescura, que en un compartimento normal, hasta tres veces. Efectivamente, se percibe que el deterioro de sus productos ocurre de una forma más lenta. La temperatura se mantiene aquí constante, y la humedad está optimizada al existir unos orificios de ventilación en la parte delantera superior. Así se evita la condensación de humedad, que siempre tiene un efecto negativo sobre los productos frescos.

Justo debajo de este cajón, encontramos uno denominado Dairy Fresh, un compartimento en el cual la temperatura oscila entre 0 y 3 °C, más baja que el cajón de las frutas y verduras, que está justo encima. Allí podemos almacenar en el punto óptimo de temperatura, los productos frescos que se deterioran rápido tales como carnes, pescados o platos que ya tenemos elaborados.

La disposición de las diferentes baldas puede hacerse a la altura que mejor convenga, y Grundig ha incorporado además dos botelleros diferentes, para así poder descargar de espacio la puerta, lugar habitual de almacenamiento de estos artículos.

Un guiño hacia el respeto por el entorno y el aprovechamiento de nuestros recursos es el de la huevera, con capacidad para seis piezas y que curiosamente está fabricada con cáscaras de huevo. Aparentemente tiene el aspecto de una tradicional de plástico, sin embargo, nos encontramos con este producto de desecho a nuestro servicio, una forma más de poner al servicio de la tecnología todos los recursos que anteriormente se desperdiciaban. De la misma manera, el frigorífico cuenta con numerosas parte fabricadas en bioplásticos.

Congelador: mucho espacio disponible

La zona de congelación presenta tres cajones, uno de ellos de mayor capacidad denominado MaxStore y que se ubica en la zona central. La tecnología NoFrost Duo Cooling permite que gracias a dos sistemas de frío independientes, junto con dos ventiladores y dos evaporadores, se garantice la mejor conservación posible.

Por ejemplo, el aire que circula por el frigorífico es más húmedo, mientras que el que lo hace por la zona de congelación, presente menos humedad y por tanto, se evite la formación de escarcha. Igualmente, la mezcla de olores entre ambos compartimentos no es posible, al contar con esos sistemas independizados.

Entre los accesorios también tenemos una cubitera con tapadera incorporada, para evitar que algún resto de alimento que haya quedado en el congelador pueda introducirse en los propios cúbitos, de tamaño generoso. Juego de congelación tiene la capacidad de fabricar un kilo diario de hielo, y en cuanto alimentos, la cifra sube hasta los 6 kg.

Referente al rango de temperatura, la zona de congelación llega alcanzar los -27 °C,mientras que en la de refrigeración la horquilla oscila entre los 0 y los 6° de temperatura. Ya sea desde la propia aplicación o desde la pantalla central, puedes ajustarloaa tus necesidades.

Conectividad

El frigorífico cuenta con un sistema inteligente de conectividad denominado HomeWhiz y que es el habitual de la marca para muchos de sus productos. Mediante la aplicación móvil, puede realizar un control remoto del dispositivo, siempre y cuando tengas activada la función Wi-Fi. La aplicación está disponible para dispositivos Android para iPhone.

De esta manera y desde el teléfono, podemos variar el rango de temperaturas de ambas zonas, o bien, utilizar el Modo Vacaciones si vamos a estar fuera unos días. Con él, mantienes el congelador funcionando, mientras que la parte superior el frigorífico se mantiene de forma constante a 15°. Si dejamos esa zona solamente con productos que no caducan, como las botellas de agua, tendremos un ahorro energético notable a la vuelta de nuestro viaje.

El modo Quick Cool permite enfría rápidamente los alimentos, ideal para cuando venimos de la compra y deseamos que la compra no rompa la cadena de frío. El sistema Eco Fuzzy permite al congelador trabajar en modo económico al cabo de seis horas. Si somos personas que vivimos solas o una familia pequeña, activar esta opción, puede ser interesante para producir un menor gasto energético.

Impresiones del Grundig GKPN 66840 LXPW

Grundig ha elaborado un frigorífico que destaca principalmente por su versatilidad y gran cantidad de opciones disponibles. Las cuatro baldas permiten una configuración a tu manera, y tanto el cajón Vitamine Zone como Dairy Fresh son quizás los puntos fuertes. Es cierto que la conservación de los alimentos se prolonga, y llegan en mejor estado. Es algo que notado especialmente con los embutidos, y en el caso de las verduras y hortalizas, también se percibe una duración mayor.

La firma también ha dotado al frigorífico de una iluminación muy buena, en la que la claridad con la que ves el interior es notable, pero que en ningún caso molesta. Si hay algo que también deseo destacar de este frigorífico es la ausencia total de ruido, con un nivel de 35 dB, lo que lo hace prácticamente imperceptible. Este nivel tan bajo, gracias además al compresor con tecnología Eco Invertir, con menos vibraciones y un consumo mucho más bajo, teniendo demás garantía de 10 años.

El Grundig GKPN 66840 LXPW es una compra muy recomendable al ser un producto muy versátil, con un diseño muy neutro, pero que no pasa de moda. La apuesta de la marca por evitar el desperdicio de alimentos se hace patente aquí, una tendencia que debemos introducir en nuestro día a día. El frigorífico puede adquirirse or un precio sensiblemente menor a los 900 €, pero no cabe duda de que es un producto muy bien diseñado, perfectamente definido y que, efectivamente, cumple con todo lo que anuncia