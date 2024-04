5 apps indispensables para las mamás que son de gran ayuda

Todas estas apps para mamás pueden aportar soluciones a los retos más habituales de la crianza.

BabyCenter

El embarazo es una etapa plagada de cambios, por lo que esta aplicación ofrece una guía completa para el embarazo y el primer año del bebé. Incluye calendarios de desarrollo, consejos de salud y foros de comunidad donde las madres pueden compartir experiencias y consejos.

Sitly

Esta aplicación es ideal para madres que buscan ayuda con el cuidado de sus hijos. Sitly permite a los usuarios buscar y contratar niñeras o cuidadores cerca de su zona, además de gestionar entrevistas y comunicarse con los candidatos. Una ayuda que siempre viene muy bien.

Cozi Family Organizer

La gestión de lo que hay que hacer es complejo. Esta es una app de organización familiar que ayuda a las madres y padres a mantener el control de los horarios de toda la familia, listas de tareas, recordatorios y listas de la compra, todo en un solo lugar. También incluye un calendario familiar compartido. Es ideal para familias de muchos miembros o en las que hay horarios complicados y cambiantes.

The Wonder Weeks

Esta aplicación es útil para seguir las diferentes fases de desarrollo del bebé. Basada en el libro del mismo nombre, The Wonder Weeks ofrece información detallada sobre las fases del desarrollo mental del bebé y cómo esto afecta su comportamiento y necesidades. Una maravilla poder registrar todo lo que hace desde el momento en el que llega al mundo. No es gratuita, pero merece la pena.

Feed Baby

Perfecta para madres y padres de recién nacidos, esta aplicación permite llevar un registro detallado de las tomas de leche, tanto de pecho como de biberón, los cambios de pañales, el sueño y el crecimiento del bebé. Esto ayuda a establecer rutinas y a monitorizar la salud del bebé de manera eficiente.

Estas apps para mamás, y no olvidemos a los papás también, ayudarán a las diferentes fases de organización del bebé, la crianza o de las rutinas en casa. Es el momento de conocerlas y animarse a su uso.