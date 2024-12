Amazon se pasa el juego con esta oferta del Echo Pop y una sorpresa añadida

El dispositivo Echo Popde Amazon, lanzado en el verano de 2023, es uno de los que suelo recomendar para quienes nunca han tenido un altavoz inteligente en casa. Las razones: suele estar a buen precio, ofrece muchas funciones y buen sonido y, además, permite que puedas comenzar a domotizar tu vivienda. Pero esta oferta de Amazon es, sin duda, una buena oportunidad para dar un paso adelante.

Echo Pop y este extra, ¡todo un ok!

El Echo Pop parte del diseño del dispositivo de la generación anterior, el Echo Dot. Sin embargo, en vez de una esfera completa es una semiesfera. No por ello ofrece peor calidad de sonido ni funciones, se trata de un dispositivo que, la primera vez que lo probé, me sorprendió muchísimo.

Tienes a la asistente Alex a tu disposición, por lo que no solamente podrás utilizarlo para escuchar música, sino para funciones tan interesantes como hacer una lista de la compra, contar cuentos a tus hijos, recibido el pronóstico del tiempo y las noticias, establecer recordatorios o incluso, hacer que tu robot aspirador se ponga a trabajar si cuenta con compatibilidad. Simplemente, indicando todo con comandos de voz.

La oferta del Echo Pop en Amazon es especial, porque se añade con muy poco aumento de precio un dispositivo que puede ser una gran ayuda en casa. Se trata de Ring Intercom, un producto que también es de Amazon. Gracias a él, puedes hacer que tu interfono doméstico sea mucho más avanzado. Por ejemplo, puedes abrir la puerta simplemente diciéndoselo al altavoz.

Su diseño es muy acertado, y puedes instalarlo sin necesidad de ayuda. Basta con conectar al cableado del interfono el dispositivo para que éste se vuelva mucho más capaz.

Además, desde la propia aplicación puede saber quién está llamando a tu puerta, aunque no te encuentres en casa, ya que lo verás en el teléfono móvil y puedes interactuar con esa persona. No se trata de magia, es algo que puedes hacer si aprovecha esta oferta de Amazon por tiempo limitado. No solo te vas a llevar un dispositivo como el Echo Pop, con el cual puedes efectuar multitud de tareas, sino que actualizaras el acceso a tu vivienda a un sistema mucho más moderno, actualizado y que ofrece muchísimas funcionalidades.

Puedes encontrar esta oferta ede Echo Pop n Amazon por poco más de 44 €, un ahorro muy importante para un combo de productos que, de manera separada, tiene un precio superior a los 100 €. Puede ser una buena idea de regalo navideño, o bien, una solución para entretenerse durante estas fiestas.