Di adiós a las luces molestas: cómo atenuar destellos en vídeos con tu iPhone

Vamos a hablar de luces destellantes en el iPhone o en el iPad. El sistema operativo iOS cuenta con una serie de opciones dentro del apartado de accesibilidad que están diseñadas para mejorar la experiencia, y no solamente de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Cada vez que navego por esta sección, me doy cuenta de cómo Apple tiene un compromiso muy firme con la accesibilidad.

Una de las opciones más interesantes es la posibilidad de atenuar las luces destellantes mientras reproduces un vídeo. En este artículo deseo mostrarte cómo puedes activar esta opción, muy útil si te gusta ver vídeos con la luz apagada y no quieres que la vista se fatigue más de la cuenta. Para las personas con fotosensibilidad es de especial ayuda.

Cómo activar la atenuación de luces

Se trata de un procedimiento muy sencillo, y que originalmente está pensado para aquellas personas que sufren especial sensibilidad a los destellos de luz. Pero, quienes no padecen este tipo de inconveniente pueden utilizarlo para visionar vídeos de una forma mucho más cómoda. Esta es la manera en la que puedes activarlo.

En primer lugar, pulsa sobre el icono de Ajustes, que normalmente lo tendrás en la pantalla de inicio y que tiene el símbolo de una rueda dentada. Una vez que accedas a él deberás bajar hasta la pestaña Accesibilidad. Pulsa sobre ella.

Dentro del primer grupo, el que lleva por nombre VISION, encontraremos muchísimas opciones para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad visual. El cuarto apartado, el denominado Movimiento, es al cual debemos acceder.

Una vez que lo habíamos hecho, en el tercer apartado, veremos la opción de Atenuar las luces destellantes. De forma predeterminada, el interruptor se encuentra apagado, en color gris.

Lo único que debes hacer, es pulsarlo para que se ponga en color verde.

Puedes hacer la prueba viendo algún vídeo en YouTube en el que haya luces destellantes. La diferencia es notable y es algo que suelo utilizar cuando estoy en el sofá viendo alguna serie o película en el iPad. Por supuesto, la tablet de Apple también permite esta opción.

La opción de atenuar luces destellantes en el iPhone o en el iPad es una gran ayuda a la hora de tener una experiencia visual mucho más agradable. Tal y como has podido apreciar, la activación es muy sencilla y no presenta ningún tipo de dificultad. Puedes hacer la prueba para comprobar la diferencia de tener activada esta opción para que no resulte un problema ver un vídeo en condiciones de oscuridad.