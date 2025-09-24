Adiós a la pantalla negra: LG sorprende a los clientes con una nueva función que convierte el televisor en un marco digital digno de museo

Si tienes una Smart TV de LG, hay buenas noticias: llega Gallery+, una megactualización que convierte la pantalla en un marco digital útil incluso cuando no estás viendo nada. ¿Quién no ha mirado la tele apagada y pensado que es un trozo de vidrio negro ocupando medio salón? Gallery+ se estrena en la gama de 2025 y también alcanzará modelos anteriores compatibles mediante actualización de software. Integra Google Fotos para mostrar tus propios álbumes y añade colecciones nuevas cada mes. Incluye más de 4.000 imágenes entre obras de arte, escenas de cine, fotografías temáticas e incluso creaciones pensadas para videojuegos. Además, puedes elegir imágenes estáticas o pases de diapositivas con música de fondo, con ajuste automático según la luz de la habitación y modos Always-On o salvapantallas.

¿Qué es Gallery+ de LG y qué ofrece exactamente?

Gallery+ es un servicio para los televisores OLED y QNED de LG que transforma la pantalla en un marco digital con más de 4.000 imágenes. Hay arte clásico, escenas de cine y fotografías temáticas, además de propuestas pensadas para videojuegos. Puedes dejar una imagen fija o activar un pase de diapositivas y acompañarlo con música de fondo; en la práctica, la tele se convierte en un lienzo que da vida al salón cuando no estás viendo nada.

La compañía ha planteado dos niveles de acceso para que cada uno elija cómo usarlo. A continuación, te dejamos un resumen claro en formato tabla de las modalidades y sus diferencias clave.

Modalidad Contenido disponible Novedades mensuales Precio Gratuita Selección reducida de imágenes No indicado Sin coste Suscripción de pago Colección completa Sí, cada mes De pago

Como ves, hay una opción gratuita para probar y otra de pago para desbloquear todo el catálogo con novedades mensuales (sí, otra suscripción). Además, puedes vincular tu cuenta de Google Fotos para que el televisor muestre tus propias fotos o álbumes, lo que añade un plus de personalización sin complicaciones.

¿Llegará a mi tele LG de 2025 o a modelos anteriores?

La novedad se estrenará en la gama de 2025, pero no se queda ahí. LG ha confirmado que también llegará a modelos anteriores compatibles mediante una actualización de software, por lo que no hace falta comprar un televisor nuevo para disfrutarlo.

Esto amplía mucho el alcance del servicio: miles de hogares podrán aprovechar Gallery+ en su tele actual. En consecuencia, el catálogo de la marca gana valor sin exigir cambios de hardware, algo que muchos agradecerán.

Always-On, salvapantallas y ajuste de luz: cómo se adapta al salón

Gallery+ permite mantener la pantalla encendida en modo Always-On (es decir, siempre visible) o usarlo solo como salvapantallas, que aparece cuando no estás interactuando con la tele. De este modo, decides si quieres un cuadro permanente o una presencia más discreta.

Además, el sistema ajusta automáticamente la visualización en función de la luz de la habitación para que las imágenes se integren de forma natural. Por lo tanto, no solo se trata de ver “cosas bonitas”, sino de que se vean bien en tu salón, a cualquier hora.

¿En qué se diferencia de Samsung The Frame y otras marcas?

Samsung fue pionera con The Frame, un televisor pensado para ser un cuadro cuando está apagado. Después llegaron propuestas similares de otras marcas como Hisense o TCL, cada una con su planteamiento.

LG ha optado por ofrecer esa experiencia sin obligarte a comprar un televisor exclusivo. De hecho, mientras The Frame se comercializa como un producto premium, buena parte de los OLED y QNED de LG se mueven en gamas más asequibles; al añadir Gallery+ a modelos ya en el mercado, la marca se coloca en una posición competitiva interesante.

Cómo empezar a usar Gallery+ en tu tele LG (pasos claros)

Si quieres aprovechar la idea y darle vida a tu salón con tu tele, puedes comenzar con unos pasos sencillos basados en lo que ofrece el servicio. Así tendrás, en minutos, imágenes, pases de diapositivas y tus propios recuerdos en pantalla.

Actualiza tu televisor cuando te llegue la actualización de software que habilita Gallery+ (la marca indica que alcanzará modelos anteriores compatibles).

Accede a Gallery+ desde tu Smart TV y elige si usas la modalidad gratuita o la suscripción de pago.

Selecciona imágenes estáticas o configura un pase de diapositivas; si te apetece, añade música de fondo.

Decide si lo quieres en modo Always-On (pantalla siempre encendida) o solo como salvapantallas.

Vincula tu cuenta de Google Fotos para mostrar tus fotos o álbumes directamente en la tele.

Con esto, conviertes tu tele en un marco digital versátil, adaptable al ambiente del salón y a tu gusto personal. Por tanto, si ya tienes una Smart TV de LG, estás de enhorabuena: Gallery+ llega para sumar funciones útiles sin pasar por caja con un televisor nuevo.