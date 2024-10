Mil millones de colores e imágenes más nítidas: así son las nuevas Smart TV LG QNED con la mejor tecnología LED

LG te da la oportunidad de que te quites por fin esa «espinita» que llevas clavada desde hace tanto tiempo. ¿Quieres dar un salto de calidad a la hora de ver películas, disfrutar de un buen partido o sumergirte en esa serie que te tiene enganchado? Pues ahora es el momento perfecto para convertir el salón de tu casa en un cine. Con las nuevas Smart TV QNED de LG vas a poder disfrutar de una experiencia audiovisual única.

LG, la marca líder en Smart TV, ha diseñado los televisores que reúnen lo último en tecnologías LED para conseguir imágenes mucho más vivas y brillantes que, a su vez, se combinan con las potentes barras de sonido LG para conseguir una inmersión total. Las LG QNED pueden presumir de ser las más avanzadas TV LED, y la prueba de ello está en su capacidad para brindar más de 1000 millones de colores en cada fotograma, así como su sistema webOS 24, número 1 en ventas y que puedes estrenar cada año gracias a su renovación gratuita de hasta 5 años.

Te interesa, ¿verdad? Pues te interesará aún más cuando descubras que LG ha puesto en marcha una serie de grandes descuentos con los que puedes ahorrar más de 1000€ en la compra de packs de LG QNED + Barra de sonido LG. Vamos a hablarte más de ello a continuación, a la vez que te explicamos todas las características de estos televisores con los que la compañía se ha terminado de afianzar como uno de los grandes líderes en ventas de Smart TV.

LG QNED 4K: calidad audiovisual sin precedentes

La combinación definitiva de las mejores tecnologías LED: Quantum Dot, Nanocell Plus y MiniLED hace que cada imagen, escena y momento cobren vida como nunca en las nuevas Smart TV QNED 4K de LG. No importa el tamaño que elijas, sea el modelo de 65 pulgadas o el de 86 pulgadas, porque siempre vas a tener ante ti una calidad de vídeo y sonido increíble.

¿Cómo lo consigue? En primer lugar, combinando las soluciones NanoCell y Quantum Dot, que permiten ofrecer un enorme abanico de colores y mejorar la experiencia LED hasta cotas antes imposibles. Estos televisores son capaces de ofrecer más de mil millones de colores diferentes para traer las imágenes más vivas y brillantes, potenciado por los MiniLED de su panel que se encargan de que cada pequeño detalle se aprecie fácilmente. Y todo, por supuesto, complementado con formatos como HDR10 Pro, HDR HLG o el modo Filmmaker que enamora a los cinéfilos.

No podemos olvidar que hablamos de Smart TV y estas no se entienden sin un buen sistema operativo. En ese sentido, LG ofrece el SO webOS 24 en todos sus nuevos modelos. El sistema número 1 en ventas que permite tener hasta 10 perfiles de usuario distintos. Además, puedes estrenar Smart TV cada año gracias a sus actualizaciones garantizadas durante hasta 5 años. También cuenta con compatibilidad total con las plataformas de streaming más importantes (tanto de cine, series o documentales como de videojuegos) y un asistente de configuración con el que conseguirás calibrar tu pantalla a la perfección en tan solo unos minutos.

La otra gran baza de estos modelos es que cuentan con una IA avanzada gracias al procesador 4K Alpha 8, que potencia gráficos y velocidad de imagen, elevando la definición a través de un mejor reconocimiento de objetos y cuerpos, ajustando colores y maximizando las posibilidades de cada escena. De hecho, las bondades de este procesador no se quedan solo ahí, ya que es el responsable de que la interfaz de usuario se mueva con mucha más fluidez. Todo esto sumado al sonido envolvente Dolby ATMOS te hará sentir el protagonista de la película. Ya que es capaz de aumentar el número de altavoces de 2 a 12 de forma virtual, con un nivel de inmersión inaudito.

Aunque como mejor se potencia el sonido de estas smart TVQNED es con una potente barra de sonido de LG. La tienda oficial de la marca ofrece packs tan interesantes como el del modelo de 75 pulgadas + barra de sonido S70TR o también los otros modelos QNED 4K de 75 pulgadas + Barra S70TY o su variante de 65 pulgadas + Barra S70TY. En cualquiera de estos casos, podrás disfrutar de las calidades y facilidades del sistema WOW Synergy, que facilita la conexión inalámbrica entre TV y barra, integra los altavoces del televisor en el sonido para potenciarlo y permite controlar el volumen de la barra desde el propio televisor.

Una combinación de imagen y sonido con la que disfrutar de la experiencia audiovisual definitiva en tu hogar. Esa sencilla pero potente propuesta es la que te ofrece LG, y de la que puedes disfrutar pagando mucho menos dinero gracias a los descuentos de más de 1200 € que ofrece la marca en sus packs. ¡Nunca lo habías tenido tan fácil!

