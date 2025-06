Trucos para liberar espacio en Google Fotos sin borrar tus recuerdos

En más de una ocasión he tenido que explicar varias veces a amigos y familiares que liberar espacio en Google Fotos no significa perder fotos, ni que haya que borrar recuerdos valiosos. Muchas veces me enseñan sus móviles saturados, con el aviso de “Almacenamiento casi lleno” y un miedo tremendo a tocar nada por si desaparecen las imágenes de un viaje, una comunión o cualquier evento. Pero lo cierto es que hay formas seguras de recuperar espacio sin renunciar a nada. Empieza por comprimir, no borrar Google Fotos ofrece una opción muy efectiva, la de convertir tus archivos a “calidad de almacenamiento eficiente”. Esta función, disponible tanto en la app como en la web, reduce ligeramente el peso de fotos y vídeos sin que apenas se note en calidad visual. Para la mayoría de usuarios, las diferencias son imperceptibles, y el ahorro es notable. Solo hay que ir a Ajustes > Copias de seguridad y pulsar sobre Calidad de la copia de seguridad. Selecciona la opción de Ahorro de almacenamiento. Este paso no borra nada, solo adapta los archivos al formato optimizado de Google, especialmente útil si hiciste copias de seguridad en calidad original, que ocupa mucho más. Revisa la papelera y los duplicados Otra buena costumbre es vaciar la papelera. Las fotos eliminadas se mantienen allí durante 30 días, consumiendo espacio. Borrarlas de forma definitiva libera espacio inmediato. También puedes buscar duplicados o fotos repetidas, por ejemplo, ráfagas de imágenes casi idénticas,y quedarte con la mejor. No hace falta usar apps externas, Google Fotos permite seleccionar varias a la vez y agruparlas fácilmente. Un truco adicional es el de usar el buscador integrado con términos como “capturas de pantalla”, “WhatsApp”, “memes” o “documentos”. Muchas veces tenemos cientos de imágenes que no queremos conservar para siempre y que ocupan un espacio valioso sin que nos demos cuenta. Descarga lo que no necesitas online Google te permite descargar tu biblioteca o parte de ella a un disco duro externo o a tu ordenador. Si tienes miles de fotos que no consultas a menudo, puedes guardarlas localmente, borrarlas del almacenamiento en la nube y liberar así gigas sin perder ningún recuerdo. Esto es muy útil para vídeos antiguos, carpetas de móviles anteriores o archivos pesados que ya no necesitas tener a mano. Es cuestión de dedicar unos minutos al mes a mantener «la casa limpia». Configura bien las copias para el futuro Otro consejo clave para liberar espacio en Google Fotos es revisar cómo haces las copias de seguridad. Puedes desactivar la copia automática de carpetas como WhatsApp, Telegram, o descargas. Muchas veces estas carpetas se llenan de imágenes de grupos, stickers, notas y otros archivos poco útiles que se suben sin que te des cuenta. Ve a Ajustes de copia de seguridad > Carpetas del dispositivo y desmarca las que no necesitas. Así evitarás que el almacenamiento se vuelva a llenar de forma innecesaria. ¿Y si ya está todo lleno? Si después de aplicar todos estos trucos sigues sin espacio, tienes dos caminos: empezar a borrar contenido más antiguo o ampliar tu almacenamiento con Google One. El plan más básico, el de 100 GB, cuesta 1,99 euros al mes y te da más margen para seguir guardando tus recuerdos sin preocuparte. Eso sí, antes de gastar, asegúrate de haber aplicado las herramientas que Google ya te da gratis, la compresión inteligente, limpieza de elementos no esenciales, y buen control de qué se guarda y qué no. Liberar espacio en Google Fotos no significa renunciar a tus momentos más importantes. Se trata de revisar, optimizar y hacer limpieza con cabeza. Y, si lo haces bien, puedes recuperar varios gigas sin borrar una sola foto importante.