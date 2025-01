7 trucos tecnológicos imprescindibles para viajar al extranjero

La tecnología puede ser una gran aliada a la hora de viajar a otro país. Recientemente he vuelto de un viaje al Reino Unido, y aprovecho para compartir algunos de los trucos tecnológicos más interesantes y que mejor funcionan cuando salgo de viaje.

Trucos tecnológicos para viajar

Cada vez tengo más claro que unos auriculares con cancelación de ruido son imprescindibles para el avión. Estos espacios reducidos en ocasiones son ruidosos, ya sea por la presencia de niños o por grupos de viajeros demasiado animados. La cancelación de ruido aporta un extra, no solamente a la hora de escuchar música, también consigue aislarte del exterior si deseas echar una cabezada. Incluso puedes utilizar ruido blanco para aislarte más todavía.

Si el viaje implica avión, previamente he descargado música para escuchar sin conexión. Tengo esa lista de reproducción imprescindible descargada que me ayuda a que el tiempo pase algo más rápido. Haz lo mismo con series o películas, si así lo deseas, y si viajas con niños, algún juego que no necesite conexión a Internet. Estos son algunos de los más interesantes.

Por supuesto, una de mis aliadas es siempre una batería externa de gran capacidad, esta en concreto. Es cierto que tomas de corriente hay en cualquier sitio, pero su disponibilidad puede estar limitada en algunos restaurantes, lugares de ocio o aeropuertos. De esta manera, sabes que nunca te vas a quedar sin batería.

En muchas ocasiones he referido la importancia de utilizar una aplicación VPN. En el caso de viajar al extranjero, esto se torna algo fundamental. Incluso tu banco puede anularte el acceso si detecta que estás utilizando una red de otro país, es por simple seguridad. Gracias a una VPN puedes conectarte como si estuvieras en España o en otro país. Problema solucionado, es más útil de lo que se pueda llegar a pensar.

Como sabrás, hay países en los que la conexión de datos puede costarte una fortuna, y no hay que irse demasiado lejos. El Reino Unido, Suiza o Marruecos son algunos de los países próximos en los que te puede llevar un susto si navegas con mucha alegría. Aquí tienes dos opciones: utilizar una tarjeta SIM local o bien, si tu dispositivo cuenta con tecnología eSIM, adquirir una para el país de destino que cubra tus necesidades. Hay muchas páginas web que ofrecen tarjetas eSIM que puedes comprar antes de salir e instalar desde el momento en el que aterrizas.

Otro de los trucos indispensables, sobre todo en estos sitios en los que la conexión de datos tiene un precio extra, es descargar los mapas mediante Wi-Fi para verlos sin conexión cuando sea preciso, y orientarte por la ciudad sin ningún problema. Echa un vistazo a este artículo si empleas Apple Maps.

Finalmente, si no te desenvuelves muy bien con el idioma que se habla en ese país, nada mejor que un Google Lens para traducir automáticamente cualquier texto o cartel que tengas por delante y que no conozcas o entiendas. Los usuarios de Apple pueden hacerlo incluso mediante la cámara, en este artículo te explico cómo hacerlo.

Estos trucos tecnológicos para viajar te van a ahorrar muchos quebraderos de cabeza, así que no dudes en aplicarlos siempre que lo desees o necesites.