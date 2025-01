Vas a viajar por Europa, ¿puedes llamar y navegar con tu tarifa española sin cargos?

Desde hace unos años, no se aplica roaming cuando viajas por territorio de la unión europea. Esto quiere decir que con la tarifa que tienes en España para telefonía móvil, incluyendo datos, no se te aplicará ningún cargo adicional por llamar o navegar por Internet desde cualquiera de estos países. Ahora bien, dentro de Europa hay una serie de excepciones que debes tener en cuenta.

Tu tarifa sin sustos por Europa

Cuando viajas por Europa, tu tarifa tiene el mismo coste en el extranjero que en España. Por cualquiera de estos países que quedan referidos aquí debajo, puedes utilizar tu teléfono móvil con normalidad

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chipre (parte griega)

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Polonia

Portugal

República Checa

Rumanía

Suecia

Hay que hacer una pequeña salvedad con respecto a la navegación por Internet. Las operadoras entienden que cuando estás de viaje vas a hacer un uso estándar de tu tarifa. Aunque suelen ser bastante generosos, no parece una buena idea realizar un uso intensivo de tus datos móviles para, por ejemplo, descargar películas para verlas offline vas adelante utilizando tu tarifa española. En este caso, se entendería que no se está haciendo un uso adecuado de la tarifa y podrían aplicarte cargos. En el caso de que quieras hacerlo para entretenerte en el avión, utiliza una red Wi-Fi y no te compliques.

Además, hay tres países que no pertenecen a la Unión Europea, pero que sin embargo sí que forman parte del espacio económico europeo. Esto quiere decir que puedes utilizar tu tarifa móvil si te encuentras de viajes en esos países, que son estos:

Islandia

Liechtenstein

Noruega

El caso del Reino Unido

Antes del Brexit es decir, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, podrías utilizar tu tarifa española para navegar y llamar por teléfono desde las islas británicas. Sin embargo, tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea se aplica en cargos. Sin embargo, algunas operadoras españolas no aplica cargos adicionales si utilizas tu tarifa española en el Reino Unido. Son Movistar, Vodafone, Lowi, O2, Pepephone, Yoigo y MasMovil. Cuidado con estas tres últimas, a partir del 3 de marzo dejarán de ofrecerlo gratuitamente.

Otras pequeñas excepciones

Finalmente, hay otros tres países que se encuentran dentro del continente, pero que no forman parte del espacio económico europeo y que, por tanto, aplicarán costes si utilizas tu tarifa española en ellos. Son Andorra, Mónaco o Suiza, y puedes llevarte un susto elevado a la hora de pagar la factura si no estás prevenido. En estos casos, lo mejor es comprar una tarjeta prepago en el país de destino o bien, utilizar una eSIM para estos casos, con lo que no tendrás que perder tiempo en ninguna tienda y hacer cambio de tarjeta física.