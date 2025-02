5 razones por las que comprar el nuevo iPhone 16e

El iPhone 16e ha salido hoy a la venta y, si estás pensando en cambiar de dispositivo móvil, te voy a dar cinco razones por las que comprar este teléfono puede ser una buena idea. Lo he estado probando desde la semana pasada y, por tanto, puedo proporcionarte los aspectos más interesantes que, según mi criterio, justifican la compra de esta nueva creación de Apple.

Las 5 razones que dan el sí al iPhone 16e

Una de las claves es el chip A18 que incorpora. Es el procesador de última generación de la compañía de Cupertino y, por tanto, el rendimiento es máximo. Hay que tener en cuenta que este teléfono pertenece a la gama media y que, con este chip, podrá ejecutar sin problemas cualquier aplicación o juego, por exigente que sea. Considero que este es el principal motivo para apostar por un teléfono que puede ofrecer un buen rendimiento durante bastante tiempo.

Esto nos lleva a la segunda razón: el iPhone 16e está preparado para la inteligencia artificial de Apple, Apple Intelligence. De momento, no está disponible en Europa; se espera que su lanzamiento sea en abril, pero quienes tengan una cuenta de desarrollador ya pueden utilizarla en España. En mi caso, su incorporación abre un nuevo mundo de posibilidades. La inteligencia artificial no es una moda pasajera, ha llegado para hacernos el día a día mucho más sencillo.

Cuando comencé a utilizar el iPhone 16 Pro, dije que tenía el tamaño de pantalla perfecto: 6,3 pulgadas. No es que me arrepienta, pero el paso a las 6,1 pulgadas me parece un acierto para un nicho muy amplio de usuarios, aquellos que ya usaban el iPhone SE y no quieren una pantalla demasiado grande. Además, ofrece una buena experiencia de visionado. Aunque la pantalla no es el punto más fuerte del dispositivo, su tamaño sí que lo es.

La autonomía del iPhone 16e es un aspecto que me ha llamado la atención. Su capacidad no llega a los 5.000 mAh, como ya es habitual en dispositivos Android, pero aquí es donde el software y el bajo consumo del procesador juegan a su favor. El iPhone 16e está equipado con una batería de 3.961 mAh, lo que supone un aumento de más del 10 % en comparación con los 3.561 mAh del iPhone 16. De hecho, es capaz de alcanzar hasta 26 horas de autonomía en reproducción de vídeo.

Reconozco que cuando Apple anunció el precio en Europa, 709 €, me quedé algo decepcionado, sobre todo porque en Estados Unidos es prácticamente 140 € más barato y en Suiza baja de los 700 €, concretamente 670 € o 629 francos suizos. Sin embargo, ya hay algunos comercios electrónicos que lo están ofreciendo con un descuento de 20 €, que, aunque no es mucho, es algo. No considero que sea un dispositivo excesivamente caro para todo lo que ofrece, y aunque el precio pueda suponer una barrera, hay que tener en cuenta que este teléfono va a seguir ofreciendo un excelente rendimiento dentro de cuatro o cinco años.

Estas cinco razones pueden darte el impulso necesario para comprar el nuevo iPhone 16e. A mí no me ha decepcionado.