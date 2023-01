4 móviles para hacer sólo llamadas y poco más

Los teléfonos móviles actuales son capaces de cualquier cosa, de tal manera que son pequeños ordenadores en miniatura que realizan vídeos en alta definición, hacen la función de GPS o nos entretienen con increíbles juegos. Pero, ¿y todas esas personas que están buscando móviles para hacer sólo llamadas? Aquí tenemos cuatro propuestas interesantes y que no son ninguna de ellas móviles para personas mayores o con discapacidades visuales. Puedes comprar cualquiera de estos teléfonos en Amazon y aprovecharte de envío rápidos si dispones de Amazon Prime, la solución más eficaz para ahorrar mucho dinero en tus compras.

4 móviles para sólo llamadas

Nokia 110

El fabricante finlandés que mandaba en el mundo de la telefonía a finales de los 90 nos presenta este dispositivo para quien busque solamente llamar. A su favor cuenta con un precio muy asequible, poco menos de 27 €, y un diseño muy acertado. Incluso cuenta con una pequeña cámara de calidad mínima, pero que puede venir bien para cualquier asunto que deseemos. Si deseas un teléfono para estar en contacto con personas o poder mandarles un SMS, esta es una de las opciones más recomendables. Pero no solo eso, éste teléfono tiene dual SIM, con lo que puedes tener dos líneas diferentes dentro del mismo dispositivo. Sí, tiene el juego de la serpiente incluido.

Hammer 4

Este dispositivo es rugerizado, es decir, tiene resistencia extrema y puede ser la propuesta perfecta para quien viva en el campo o tenga, por su tipo de trabajo o aficiones tenga necesidad de algo extremadamente resistente. Además de dual SIM, dispone de una potente linterna y protección contra el agua y el polvo IP 68. La batería dura 28 cuatro días y es capaz de proporcionar 20 horas de conversación ininterrumpidas. Una auténtica bestialidad. No lo dudes, un teléfono para solo llamadas y algunas funciones más que puedes tener en casa por solamente 64,99 €

Alcatel 1068D

Su precio es de 17,34 € Y se trata del modelo más económico que puedes comprar. Sin embargo, dispone de prestaciones interesantes, como llevar incorporada radio, conexión de auriculares y posibilidad de incorporarle una tarjeta micro SD para poder escuchar música. Pero no solo eso, también dispone de cámara y dual SIM. No se le puede pedir más a un dispositivo para solo llamadas que a este, cumple perfectamente y por lo que cuesta el menú del día tienes un móvil muy resultón.

Oakcastle F100

Por lo menos de 23 € dispones de un teléfono que va a satisfacer tus necesidades para solo llamadas. Además de contar con una cámara bastante sencilla, viene con varios juegos precargados, por si necesitas entretenerte. Como el resto de los presentados, también dispone de dual SIM y ofrece un servicio eficaz para quién es solamente necesiten algo básico. No lo dudes, es una propuesta muy interesante a un precio arrasador.

Los móviles para solo llamadas no son cosas del pasado, sino una propuesta realmente interesante para personas que no necesitan un smartphone, pero que no quieren renunciar a la comodidad de estar en comunicación sin tener que realizar un desembolso alto.