Es oficial: Meta inutiliza la cámara de las gafas inteligentes cuyos dueños tapen o destrocen la luz LED que avisa de que están grabando

Miles de gafas inteligentes de Meta se han quedado sin cámara. La compañía ha desactivado la función de fotos y vídeo en los pares cuyos dueños habían tapado o manipulado la pequeña luz blanca que avisa a los demás de que se está grabando, según adelantó Semafor en una exclusiva publicada el 1 de septiembre de 2026.

Meta calcula que menos del 0,1 % de todas las gafas vendidas han sido manipuladas, explicó a ese medio Alex Himel, vicepresidente de wearables de la compañía. La empresa no dio cifras concretas, pero en 2025 se vendieron 7 millones de pares y, sumando las ventas de este año, Semafor estima que los afectados se cuentan por miles.

Business Insider hizo la cuenta con ese porcentaje aplicado solo a las ventas de 2025 y le salen, como máximo, unas 7.000 gafas manipuladas físicamente. A sus dueños, resume Semafor, les queda «un par de auriculares Bluetooth caros».

Una luz blanca que no se puede apagar

La luz en cuestión es lo que Meta llama «capture LED», un diodo situado en la parte delantera de la montura. «Cada vez que se captura contenido para tu galería, esta luz blanca parpadea para que la gente sepa que estás capturando contenido», explica la compañía en su sala de prensa.

«Para una foto, parpadea brevemente, mientras que para un vídeo sigue parpadeando todo el tiempo que estés grabando. La luz LED de captura no tiene interruptor de apagado», añade el mismo texto, publicado el 7 de julio de 2026.

De la cinta adhesiva a los taladros

El problema es que mucha gente encontró la manera de esconderla. La propia Meta reconoció en julio que la cámara de sus gafas de segunda generación ya se bloqueaba al detectar la luz tapada, y que algunos usuarios habían ido más lejos.

«Desde la introducción de esta protección, hemos visto a algunas personas ir más allá de la cinta adhesiva, con intentos sofisticados de modificar o destruir la luz LED de captura», escribió la compañía. «Ahora estamos actualizando las gafas para desactivar la cámara si detectan que la luz LED ha sido manipulada físicamente o destruida».

Según PetaPixel, por 30 dólares se podía comprar una tapa para el LED en TikTok Shop, y había modders que ofrecían servicios más elaborados para trucar las gafas.

Quedaba además una grieta. Anna Schecter, productora coordinadora sénior de la unidad de Crimen y Seguridad Pública de CBS News, probó las gafas en agosto y comprobó que el bloqueo no funcionaba si tapaba la luz después de haber empezado a grabar.

Un portavoz de Meta le respondió entonces que la detección estaba pensada para impedir la grabación si la luz se cubría antes de pulsar el botón. «Si las gafas detectan que la luz LED de captura está tapada u obstruida, desactivarán la captura y pedirán al usuario que retire la obstrucción», señaló la compañía a CBS News.

Himel anunció el arreglo a finales de agosto en Threads. «La cámara no empieza a grabar si el LED está tapado, pero algunas personas intentan saltárselo empezando una grabación y tapándolo después», escribió, según recoge PetaPixel. «Empieza a llegar una solución para esto: la cámara dejará de funcionar si la luz se tapa durante una grabación», añadió en el mensaje, que también cita The Verge.

Con el taladro, para siempre; con la pegatina, hasta quitarla

La sanción no es igual para todos. Según Business Insider, quien haya perforado el LED no volverá a tener cámara nunca, mientras que quien se limitó a taparlo con una pegatina recupera la función en cuanto la retira.

«Vamos a seguir lanzando actualizaciones como esta para asegurarnos de que la luz LED de captura pueda avisar de forma fiable a los transeúntes cuando se están capturando fotos o vídeos para la galería de alguien», escribió Himel en su mensaje.

«Solo una pequeña minoría de personas intenta saltarse estas protecciones, y el hecho de que tengan que llegar a estos extremos demuestra que nuestros esfuerzos están funcionando», añadió el directivo.

Meta sostiene que la medida ya ha tenido efecto. «Estas inversiones ya están teniendo un efecto disuasorio: las empresas que ofrecían servicios de manipulación del LED han cerrado porque la cámara ahora se desactiva cuando se detecta la manipulación», indicó la compañía en un correo a CBS News.

Himel admite, de todos modos, que la pelea seguirá. «Ha sido un poco el juego del gato y el ratón», dijo a Semafor. «No creo que vayamos a terminar nunca… Siempre hay nuevas formas de saltarse las salvaguardas que existen. Así que vamos a seguir vigilando y haciendo evolucionar las medidas que tenemos».

Las mujeres grabadas sin saberlo

Detrás de la ofensiva hay una ola de vídeos de supuestos ligones que graban con las gafas a desconocidos, sobre todo mujeres jóvenes según PetaPixel, y luego cuelgan la escena en redes. Toluwa Omitowoju descubrió uno protagonizado por ella cuando amigos y conocidos con los que no hablaba desde hacía años se lo enviaron.

«Se hizo viral. En todas las plataformas, probablemente más de 200.000 visualizaciones», contó a CBS News. «Yo no tuve ni voz ni voto», añadió.

«Si alguien ve un móvil delante de su cara, tiene la oportunidad de apartarse, de acercarse a esa persona y decirle: “Oye, no quiero que me grabes”. Con estas gafas inteligentes y esta tecnología, se le quita a la gente el derecho a negarse», explicó Omitowoju a la cadena.

Adam Mosseri, responsable de Instagram, prometió en julio retirar ese material. «Si publicas contenido que se aprovecha de la gente y la acosa, como muchos de esos vídeos de frases para ligar de los que hemos oído hablar y que hemos visto últimamente, vamos a retirar el contenido», dijo, según recoge CBS News.

Según la cadena, Meta también ha borrado publicaciones con instrucciones para manipular el LED, ha eliminado miles de publicaciones de acoso y ha bloqueado búsquedas y etiquetas como «pickup artist» y «rizz». La propia empresa ha presentado además unas Ray-Ban Meta Audio sin cámara, pensadas solo para escuchar y hablar.

Vallas en Los Ángeles para explicar la luz

Al mismo tiempo, Meta ha salido a defender sus gafas. Andrew Bosworth, director de tecnología de la compañía, las definió en una sesión de preguntas en Instagram como «la cámara más respetuosa con la privacidad» para el consumidor, según Business Insider.

«No habías tenido una cámara que encendiera una luz al hacer una foto o un vídeo de alguien desde que tenías algo así como una grabadora de cintas VHS en los noventa», dijo Bosworth. «Tu móvil no la tiene, y es la cámara más extendida del planeta».

En Los Ángeles, la empresa ha colgado vallas con el lema «La cámara te permite capturar el momento. La luz permite que todos a tu alrededor sepan cuándo lo haces». El portavoz Albert Aydin explicó a The Verge que la campaña se dirige a comunidades «donde las ventas de gafas han sido populares».

Himel encuadra el rechazo en la historia de la tecnología. «Ya se vieron cosas parecidas en otros momentos de la historia, cuando aparecieron nuevos tipos de cámaras», dijo a Semafor, que compara el caso con el de las cámaras lectoras de matrículas de Flock, otra tecnología de vigilancia bajo la lupa en Estados Unidos.

Lo que la medida no resuelve

El 0,1 % es una estimación de la propia Meta, sin verificación independiente, y los 7 millones de 2025 son el dato de ventas de EssilorLuxottica, su socio fabricante. La compañía no ha dicho cuántas gafas ha bloqueado exactamente ni cuántas ha vendido desde 2021.

El sistema funciona solo cuando las gafas «detectan» la manipulación, y Himel reconoce que siempre aparecerán nuevos trucos. PetaPixel encontró en Reddit a un usuario que se declaraba afectado por la actualización y preguntaba por otras formas de esquivarla.

La luz tampoco cambia la ley. Según CBS News, la mayoría de los estados de EE. UU. solo exige el consentimiento de una de las partes para grabar una conversación, de modo que basta con que lo sepa quien graba. Por eso siguen circulando trucos para detectar si alguien está grabando con el móvil o con unas gafas.

«Tiene que haber regulación, y debería haber lugares y momentos que puedan ser sagrados para la gente», dijo a Semafor, a propósito de los riesgos de tecnologías como el reconocimiento facial, Keri Gray, defensora de los derechos de las personas con discapacidad y exmiembro del consejo asesor de Reality Labs, la división de Meta que desarrolla las gafas.

Crédito de la imagen: Meta.