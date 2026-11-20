John F. Kennedy quien fue presidente de los Estados Unidos entre 1961 y 1963 dejó varias frases que han pasado a la historia debido a su profundidad. Una de ellas por ejemplo fue «La victoria tiene mil padres, pero la derrota es huérfana», pero no es la única y una de las pronunciadas en torno a la paz todavía hoy resuena. La dijo en la Asamblea General de la ONU, el 20 de septiembre de 1963, cuando la crisis de los misiles de Cuba quedaba todavía muy cerca ya que sólo hacía once meses desde los trece días en los que Washington y Moscú estuvieron más que enfrentados.

Fue en ese escenario donde dijo una frase que acabaría pegada a su nombre: «La paz es un proceso diario, semanal y mensual». Una manera de decir que el deshielo entre dos potencias enfrentadas no iba a llegar de un día para otro. Unas semanas antes, Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido habían pactado limitar los ensayos nucleares, pero para Kennedy eso solo era el comienzo.

John F. Kennedy, ex presidente de Estados Unidos: «La paz es un proceso diario que necesita tiempo y esfuerzo»

Fue en el mes de octubre de 1962, cuando los aviones de reconocimiento estadounidenses localizaron misiles soviéticos en Cuba. En ese momento el presidente Kennedy ordenó un bloqueo naval de la isla y, mientras tanto, se negoció a lo largo de varios días, y a contrarreloj para evitar lo peor. Todo acabó cuando Jrushchov aceptó retirar los misiles y Estados Unidos prometió no invadir Cuba. Hubo además un trato que no se hizo público y que consistió en que Washington retiraría más adelante sus misiles de Turquía.

No hubo finalmente un choque directo entre ambas potencias, pero quedó una sensación incómoda. Ambas habían llegado demasiado lejos, y durante varios días un simple error pudo cambiarlo todo.Con el tiempo se abrieron algunos canales de comunicación entre los dos gobiernos. La desconfianza seguía ahí, claro, pero ahora había más conciencia de lo rápido que una crisis podía írsele de las manos a todos.

El tratado nuclear previo al discurso

En agosto de 1963 se firmó en Moscú el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, con Estados Unidos, la URSS y el Reino Unido como firmantes. Quedaban vetadas las pruebas en la atmósfera, en el espacio y bajo el agua pero las subterráneas seguían permitidas. Y cuando Kennedy llegó a la ONU tenía el tratado aún fresco y quiso que todos entendieran que era la solución definitiva. Sabía que una firma no borraba años de hostilidad ni cambiaba la relación entre las dos capitales de la noche a la mañana.

De ahí que su idea de la paz encajara tan bien con el momento. No hablaba de grandes gestos, sino de algo lento y casi rutinario: mover posiciones, bajar la tensión y lograr que un acuerdo abriera la puerta al siguiente. La frase completa, tal como la pronunció ante Naciones Unidas, fue esta: «Peace is a daily, a weekly, a monthly process, gradually changing opinions, slowly eroding old barriers, quietly building new structures», es decir, «La paz es un proceso diario, semanal y mensual; cambia las opiniones poco a poco, erosiona lentamente las viejas barreras y construye silenciosamente nuevas estructuras».

Nueve semanas después fue asesinado

Aquel discurso fue una de sus últimas grandes intervenciones en el escenario internacional. Kennedy fue asesinado en Dallas el 22 de noviembre de 1963, solo nueve semanas más tarde. Cuando habló en la ONU, el tratado aún tenía trámites pendientes para entrar en vigor. El Senado lo aprobó pocos días después y empezó a aplicarse en octubre.

Es decir, Kennedy no pudo ver cómo seguirían las negociaciones con la Unión Soviética ni los acuerdos de armamento que vinieron después. Su presidencia, que arrancó en enero de 1961, estuvo llena de episodios clave de la Guerra Fría. Cuba fue el más peligroso, pero también pesaron Berlín, la carrera espacial y la implicación cada vez mayor de Estados Unidos en Vietnam.

Por qué la frase sigue circulando más de 60 años después

Con el tiempo, estas palabras se han usado en contextos que poco tienen que ver con el original. Se citan para hablar de convivencia, de conflictos sociales o hasta de relaciones de pareja, aunque aquel día Kennedy hablaba de política internacional, desarme y la relación con la URSS. De este modo, lo que ha quedado es la idea de que los cambios importantes no ocurren de golpe. En 1963 se acababa de firmar un acuerdo relevante y, aun así, Kennedy no quiso darlo por cerrado. Lo veía como una primera oportunidad para seguir. Quizá ahí está buena parte de su vigencia ya que como la frase deja claro, no promete resultados rápidos ni fórmulas sencillas. Habla de paciencia, de tiempo y de ir cambiando poco a poco una relación que llevaba años construida sobre la desconfianza.