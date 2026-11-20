Cielo nuboso en toda la provincia, con nubes medias y altas que dominan el paisaje. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero aumento, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. Habrá un viento flojo a moderado del suroeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cambiante con probabilidad de lluvia

El tiempo en Bilbao se presenta con un cielo que, aunque comienza con una suave claridad, dejará espacio a nubes que pueden visitar como un viejo amigo durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados, brindando un ambiente fresco y cómodo, aunque la sensación térmica podría hacer que se sienta un poco más cálido. A medida que avance la jornada, hay cierta probabilidad de ver alguna lluvia, especialmente hacia la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas a mano.

Los vientos, que soplarán de forma moderada a unos 15 km/h, aportarán un toque dinámico a la mañana, aunque sin llegar a ser molestos. Por otro lado, la humedad se mantendrá en niveles altos, creando un ambiente un tanto denso y cargado. Con una salida de sol a las 08:11 y una puesta a las 17:43, hoy disfrutaremos de un ritmo pausado de luz natural que nos invita a aprovechar cada momento. Así que, aunque el cielo pueda arrugarse en ocasiones, habrá momentos para disfrutar de esa belleza única que caracteriza a nuestra querida ciudad.

Nubes grises y posibilidad de lluvia en Baracaldo

Las nubes grises cubren Baracaldo, presagiando un día agitado en el que el viento soplará fuerte y las lluvias pueden hacer su aparición. Al amanecer, el cielo muestra un tono plomizo y la temperatura oscila entre los 11 y 13 grados, creando una sensación de frescor bastante notable para quienes inician su jornada.

A medida que avance la tarde, se prevé un leve ascenso en las temperaturas, pero las probabilidades de lluvia aumentan, alcanzando un 25% en este tramo. El viento, que soplará a 15 km/h, probablemente traiga consigo rachas más intensas, lo que podría hacer que la sensación térmica baje. Es un día para estar atentos a los cambios, así que mejor llevar el paraguas a mano.

Guecho: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El día amanece en Guecho con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 12 grados, aunque la sensación térmica podría sentirse aún más fresca. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia alcanza un 40%, por lo que es recomendable llevar paraguas. El viento soplará desde el oeste a una velocidad media de 15 km/h, con algunas ráfagas que podrían superar los 30 km/h, así que hay que tener precaución.

Durante la tarde, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar los 19 grados, ofreciendo una sensación térmica máxima comparable. La probabilidad de lluvia disminuye a un 25% y el cielo será menos nublado. Con el sol saliendo a las 08:11 y ocultándose a las 17:43, disfrutaremos de unas nueve horas de luz que permitirán aprovechar el día, aunque el ambiente se mantendrá húmedo, con una humedad relativa que rondará el 75%.

Santurce:

Ambiente templado con nubes suaves

La mañana presenta un tiempo templado con algunas nubes en el cielo, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia. Durante la tarde, el viento soplará suavemente, manteniendo el ambiente agradable y sin cambios significativos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados, ofreciendo una sensación cómoda para el día.

Ideal para disfrutar de un paseo relajado, aprovechar este tiempo es perfecto para actividades al aire libre o un café en una terraza. No hay grandes alertas, solo una jornada tranquila que invita a salir y disfrutar de lo cotidiano.

Cielos nublados con posibles chubascos en Basauri

Esta jornada en Basauri comienza con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados, creando un ambiente agradable para dar un paseo matutino. A medida que avanza el día, se espera que el termómetro ascienda hasta alcanzar los 19 grados por la tarde, aunque existe una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche. Para disfrutar de este día, un abrigo ligero será suficiente, pero no olvides el paraguas por si acaso.