Cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas marcan el día en el conjunto del territorio andaluz este 20 de noviembre de 2026. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas podrán aumentar localmente en las sierras del este, pero caerán en el litoral mediterráneo. Los vientos serán flojos y variables, predominando la componente este en la vertiente atlántica y presentando intervalos moderados en el litoral.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de noviembre

Cielo despejado y tarde fresca en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza con suavidad esta mañana, luciendo despejado y prometedor. Con temperaturas que alcanzarán los 21 grados, la jornada se presenta agradable y sin la amenaza de lluvias, lo que permite disfrutar de un día radiante. El viento soplará de manera ligera, con una brisa que alcanzará unos 10 km/h, creando un ambiente confortable para salir a la calle.

Ya por la tarde, el cielo se irá cubriendo lentamente, dejando una sensación de frescura. La temperatura descenderá hasta los 16 grados, haciendo que la tarde se sienta un poco más fresca. Con una humedad que podría hacer que el ambiente resulte algo pesado, será recomendable llevar algo ligero para abrigarse mientras se disfruta de la puesta del sol a las 18:10. Sin duda, es una jornada que invita a disfrutar del aire libre.

CÃ³rdoba: cielos grises y viento fresco

Las primeras luces del día traen consigo un aire inconfundible en Córdoba, donde las nubes se agolpan en el horizonte, presagiando movimiento en el cielo. A medida que avanza la mañana, el ambiente se torna grisáceo mientras el viento del noreste sopla suave, aunque cada vez más fuerte, preparando el escenario para cambios inminentes.

Al mediodía, la temperatura alcanzará los 20 grados, pero la sensación térmica podría ser engañosa, debido al aumento de la humedad que tocará el 100%. Aunque no se esperan lluvias por la mañana, las rachas de viento podrían superar los 30 km/h por la tarde, haciendo el día más fresco. Con estas condiciones, es recomendable llevar un paraguas al salir, para evitar sorpresas más tarde.

En Huelva, jornada estable con nubes ligeras

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo ligeramente nublado tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados, lo que ofrece un ambiente templado y agradable. A pesar de que el viento será leve, se pueden sentir algunas ráfagas, pero sin causar inconvenientes.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el ambiente tranquilo y propicio para pasear. La jornada invita a salir y respirar aire fresco, perfectas para disfrutar de la ciudad y sus rincones.

Cielos nublados y ambiente fresco en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con cielos parcialmente nublados y una temperatura mínima de 13°C, ofreciendo un ambiente bastante agradable. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá cercana a los 20°C, sin probabilidad de lluvia durante las horas matutinas. Sin embargo, la humedad relativa alcanzará un 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el viento soplará a unos 10 km/h desde el noreste, con algunas ráfagas que pueden llegar a los 30 km/h, así que se recomienda estar atentos. La temperatura máxima alcanzará los 20°C y con cielos parcialmente nublados, disfrutar de más de 10 horas de luz será un placer. En resumen, se espera un día fresco y agradable en la ciudad.

JaÃ©n: día soleado y agradable al aire libre

En la ciudad de Jaén, la mañana se presenta con cielos despejados y una agradable brisa. Las temperaturas rondan los 11 grados, ofreciendo un ambiente cálido y cómodo. A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 18 grados por la tarde. Será un día ideal para disfrutar al aire libre, así que no olvides llevar contigo una prenda ligera y protegerte del sol que brillará con fuerza.

Despejado y fresco con suave brisa en MÃ¡laga

El cielo de esta mañana se presenta despejado, con temperaturas frescas alrededor de 12 grados, ideal para comenzar el día con energía. A medida que el sol avanza, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar máximas de 21 grados, mientras una suave brisa de dirección este con velocidades de hasta 25 km/h traerá un ligero frescor.

Sin embargo, a medida que la tarde avanza, la atmósfera se mantendrá estable y tranquila, con una humedad relativa entre el 55 y el 95 por ciento, lo que hace recomendable llevar algo de abrigo, sobre todo en las horas nocturnas, donde se espera que la temperatura descienda a 14 grados. Disfruta del día, pero mantén precaución ante el cambio de temperatura al caer la noche.

Granada: cielo despejado y ambiente cálido

La mañana en Granada se presenta con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de unos agradables 7 grados. El viento es casi imperceptible y la humedad se encuentra en niveles relativamente bajos, lo que hace que la sensación térmica sea más cálida. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen hasta los 20 grados, manteniéndose el buen tiempo sin posibilidad de lluvia.

Con un cielo despejado, será un día ideal para salir a pasear o disfrutar de una comida al aire libre. Se recomienda vestir prendas ligeras, pero no olvides llevar alguna chaqueta para las frescas horas de la mañana y la noche. ¡Un día perfecto para disfrutar de la belleza granadina!

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza el día, el mercurio irá ascendiendo hasta alcanzar los 21 grados en la tarde, acompañado de un ligero viento del sureste que soplará a 10 km/h, manteniendo una sensación agradable.

Con el sol brillando en lo alto y sin probabilidades de lluvia, es el momento perfecto para salir a disfrutar. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que se aconseja llevar una chaqueta ligera. La humedad, que variará entre el 45% y el 85%, puede hacer que la noche se sienta un poco más fresca, así que no olvides abrigarte al final del día.