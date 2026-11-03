Adiós a LibreOffice 26.2: la alternativa gratuita a Office se queda sin parches el 30 de noviembre y toca pasar a la 26.8.2, que corrige unos 35 fallos

The Document Foundation publicó el 29 de octubre de 2026 la versión 26.8.2 de LibreOffice, la suite ofimática gratuita y de código abierto. Trae unos 35 errores corregidos. La misma nota fija el 30 de noviembre como último día de soporte de la rama 26.2.

La fundación, con sede en Berlín, lo explica en una entrada firmada por Italo Vignoli en su blog oficial. Pide a los usuarios de entornos de producción que completen el paso a la familia 26.8 «en las próximas semanas». La actualización sirve para Windows, macOS y Linux.

Un mes para dejar la 26.2

LibreOffice mantiene siempre dos ramas a la vez. Una lleva las funciones más nuevas y la otra, más madura, está pensada para empresas, colegios y administraciones. Ese papel conservador lo cumplía hasta ahora la 26.2, que salió en febrero de 2026.

Según la fundación, «el soporte de LibreOffice 26.2 terminará el 30 de noviembre de 2026». Después de esa fecha, añade, «las correcciones de errores y las actualizaciones de seguridad dejarán de estar disponibles». Quien siga con esa versión trabajará sin parches.

El aviso llega pocas semanas después de que Microsoft dejara a Office 2021 sin parches de seguridad desde el 13 de octubre. En LibreOffice lo que vence es cada rama concreta. Para seguir protegido basta con instalar la rama 26.8, que también es gratuita.

Las organizaciones que no pueden cambiar de versión cada seis meses tienen otra vía. La nota menciona las ediciones empresariales que venden las compañías del ecosistema LibreOffice. Incluyen soporte profesional y parches de seguridad garantizados durante tres a cinco años.

Unos 35 arreglos en la 26.8.2

La segunda revisión de la familia 26.8 se centra en la estabilidad y en los formatos antiguos. Corrige un cierre inesperado al arrancar en macOS 27. También arregla varios bloqueos de Writer al usar la autocorrección en campos de formulario.

Impress, el programa de presentaciones, también sale mejor parado. Se cerraba si el usuario pasaba diapositivas mientras sonaba un vídeo o un audio. Además, el audio de las presentaciones había dejado de sonar en algunos casos con Windows y con archivos MP3 insertados.

Para los usuarios de Mac el consejo es más urgente. La nota pide a quienes usan macOS 27 que actualicen «de inmediato». Las versiones anteriores de la familia 26.8 pueden cerrarse nada más abrirse en ese sistema.

Documentos de Word y Excel antiguos

El cambio más útil para muchos está en los archivos viejos de Microsoft Office. Hay documentos DOC, PPT y XLS guardados con la versión 4 del formato binario de Microsoft, el que usaban los Office anteriores a 2007. Antes no se abrían o salían como texto ilegible, y ahora se importan bien.

Calc, la hoja de cálculo, admite además los archivos Web Query (.iqy). Sirven para traer tablas de una página web a una hoja. La revisión corrige también un fallo de la 26.8.0 que estropeaba las referencias entre hojas al copiar una hoja entera.

El resto de arreglos toca la división de palabras con guion y el nuevo selector de color. También mejora la accesibilidad y las interfaces que se escriben de derecha a izquierda. La lista completa de correcciones está enlazada desde la misma nota.

Una suite sin inteligencia artificial

La familia 26.8 llegó el 26 de agosto, según el anuncio de LibreOffice 26.8. Es obra de 206 colaboradores, 155 de ellos voluntarios, y está en 120 idiomas. Writer estrenó un compositor de párrafos que reparte mejor el espacio entre palabras en el texto justificado.

La barra de pestañas, llamada Notebookbar, tiene ahora un color distinto para cada programa. Así Writer, Calc, Impress y Draw se distinguen de un vistazo. Calc añade campos calculados a las tablas dinámicas.

La fundación subraya que esta versión no incluye funciones de inteligencia artificial generativa. «Los documentos no se envían a servicios remotos para procesarlos», escribe. Lo presenta como una decisión deliberada, pensada para quien maneja datos confidenciales o personales.

Vídeo oficial con una selección de novedades de LibreOffice 26.8. Vídeo: LibreOffice – The Document Foundation

La única novedad relacionada con el dinero es un aviso de donación en la pantalla de inicio. Aparece de vez en cuando, por ejemplo una vez al mes o tras actualizar. La fundación insiste en que el programa sigue sin publicidad, sin telemetría, sin suscripción y sin cuenta obligatoria.

Gráficos de Excel aún sin editar

La compatibilidad con Office tiene huecos que la propia fundación reconoce. LibreOffice 26.8 conserva los gráficos más recientes de Microsoft, como los de cascada, embudo o mapa de árbol. Pero no puede mostrarlos ni editarlos, y en los mapas por regiones pierde casi todos los datos geográficos.

La nota de la 26.8.2 tampoco detalla qué fallos de seguridad corrige. Tampoco dice cuántas personas usan todavía la rama 26.2.

Cambiar desde Office sigue obligando a revisar plantillas y macros. Es un aviso que se repite en las alternativas gratuitas a programas de pago y en los programas gratis para sustituir software de pago en 2026.

La versión 26.8.2 se descarga desde la página oficial de LibreOffice, la misma para todas las ramas.

La nota se ha publicado en el blog de The Document Foundation el 29 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: The Document Foundation.