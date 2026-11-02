Las ventas de Xbox y PlayStation se enfrían antes de GTA VI: Microsoft ingresa un 14 % menos por consolas y Sony coloca 1,6 millones de PS5

Microsoft vendió menos consolas Xbox entre julio y septiembre de 2026, y así lo recoge su informe trimestral. Los ingresos por hardware de Xbox cayeron un 14 % respecto al mismo trimestre de 2025. El motivo, según el formulario 10-Q presentado el 28 de octubre, fue «un menor volumen de consolas vendidas».

Al otro lado del mercado, Sony tampoco vive su mejor momento con la PlayStation 5. Entre abril y junio distribuyó 1,6 millones de unidades en todo el mundo, frente a 2,5 millones un año antes. Es el arranque de año fiscal más flojo de la consola desde que salió a la venta.

Las dos compañías llegan así a la Navidad con consolas más caras que hace un año. Además, Grand Theft Auto VI se estrena el 19 de noviembre en PS5 y Xbox Series X|S.

Xbox factura 5.379 millones

El negocio de Xbox ingresó 5.379 millones de dólares en el trimestre, un 2 % menos que un año antes. La cifra figura en el comunicado de resultados de Microsoft. La empresa encuadra ahora Xbox en su división de Dispositivos y Consumo, que facturó 15.500 millones, un 3 % menos.

Los contenidos y servicios agrupan los juegos propios y ajenos, Game Pass, el juego en la nube y la publicidad. Ese bloque también bajó un 2 %, por los títulos de otras editoras y por Xbox Game Pass. El servicio, por cierto, cambia este mes las condiciones de su juego en la nube.

Las tablas de la empresa suman ya cinco trimestres seguidos, desde julio de 2025, en que Xbox ingresa menos que un año antes. En el ejercicio cerrado en junio de 2026 sumó 21.790 millones de dólares, un 7 % menos.

Mientras tanto, el conjunto de Microsoft facturó 92.300 millones de dólares, un 19 % más. El empujón vino de la nube y de la inteligencia artificial.

Minecraft bate su récord

En la conferencia con analistas, el consejero delegado, Satya Nadella, destacó el trimestre récord de Minecraft. El juego marcó máximos históricos en jugadores activos y en ingresos. World of Warcraft, por su parte, celebró la mayor beta de su historia.

«Entramos en la temporada navideña con una de nuestras mejores alineaciones de juegos propios y de terceros en años», dijo Nadella. Citó Call of Duty: Modern Warfare 4, con las mejores críticas de la saga en más de una década. También mencionó Grand Theft Auto VI, que llega a Xbox el mes que viene.

Segundo tráiler oficial de Grand Theft Auto VI, que llega a PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre. Vídeo: Rockstar Games

La directora financiera, Amy Hood, prevé que los contenidos y servicios vuelvan a crecer entre octubre y diciembre. Calcula un ritmo de un dígito medio o alto, gracias al calendario de lanzamientos. Para las consolas no espera lo mismo: sus ingresos seguirán por debajo de los del año pasado.

En paralelo, Microsoft ha recortado gastos en la división. Los costes operativos de Dispositivos y Consumo bajaron un 3 %, sobre todo por Xbox.

Solo 1,6 millones de PS5

Las cifras de Sony salen de su página de datos de negocio, que desglosa por trimestres las consolas enviadas a tiendas y mayoristas. En el primer trimestre fiscal, de abril a junio, la PS5 movió 2,3 millones en 2021 y 2,4 millones en 2022. Después llegaron 3,3 millones en 2023, 2,4 millones en 2024 y 2,5 millones en 2025.

Los 1,6 millones de 2026 suponen un 36 % menos que un año antes. Aun así, la consola acumula más de 95 millones de unidades desde su lanzamiento en noviembre de 2020. Es el recuento de Sony a 30 de junio.

En cambio, los juegos aguantan mejor que las consolas. Entre PS4 y PS5, Sony distribuyó 66,1 millones de copias en ese trimestre, frente a 65,9 millones un año antes. La compañía calcula además que PlayStation tiene 125 millones de usuarios activos al mes.

Consolas hasta 150 dólares más caras

Las dos marcas han subido precios en 2026, y Xbox anunció el 25 de junio en su blog oficial Xbox Wire una subida mundial a partir del 1 de agosto. Los modelos de 512 GB costarían 100 dólares más y los de 1 TB, 150 dólares más. El de 2 TB dejaría de venderse.

Fue la segunda subida en menos de un año, tras la de octubre de 2025 en Estados Unidos. «Los precios del almacenamiento y la memoria de las consolas se han multiplicado por más de 2,5 y esperamos que vuelvan a duplicarse en otoño de 2027», explicó el equipo de Xbox. La marca recordó también que las consolas suelen venderse por menos de lo que cuesta fabricarlas.

Sony se adelantó con su propia subida el 2 de abril. En Europa, según el PlayStation Blog, la PS5 pasó a 649,99 euros, la edición digital a 599,99 euros y la PS5 Pro a 899,99 euros. Isabelle Tomatis, vicepresidenta de marketing global de Sony Interactive Entertainment, lo atribuyó a «las continuas presiones del panorama económico mundial».

Detrás de todo está el encarecimiento de la memoria RAM y del almacenamiento. Xbox habla de una crisis de componentes que golpea a toda la electrónica de consumo, aunque «los efectos son especialmente duros en las consolas».

Unidades de Xbox sin publicar

Microsoft no publica cuántas consolas vende, solo la variación de sus ingresos. Con los precios al alza desde agosto, perder un 14 % de ingresos no equivale a vender un 14 % menos.

Por otro lado, las dos series no cubren los mismos meses. El dato de Sony corresponde a abril, mayo y junio, y el de Microsoft, a julio, agosto y septiembre. Sony aún no ha publicado sus ventas del verano, que llegarán con sus próximos resultados trimestrales.

Las cifras de Sony, además, miden consolas enviadas a las tiendas y no las que compran los jugadores. Nintendo, el tercer gran fabricante, queda fuera de esta comparación.

Los resultados se han publicado en el comunicado de Microsoft del 28 de octubre de 2026 y en la página de datos de negocio de Sony Interactive Entertainment.

Crédito de la imagen: Microsoft (Xbox).