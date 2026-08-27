Jensen Huang (63 años), CEO de Nvidia habla sobre los temores de una masacre provocada por la IA: «Un completo disparate»

Cada vez hay más gente preocupada por lo mismo: que la inteligencia artificial termine haciendo su trabajo. Pero Jensen Huang, CEO de Nvidia, cree que estamos mezclando dos cosas. Y bastante.

Una cosa es una tarea. Otra, un trabajo. «No confundas tu tarea con tu trabajo», ha defendido Huang al hablar sobre el futuro del empleo. Según explica, la IA puede hacer algunas de las cosas que hacemos cada día. Eso sí. Pero de ahí a pensar que va a cargarse profesiones enteras hay un trecho.

Jensen Huang explica por qué una tarea no es lo mismo que un trabajo

Uno de los ejemplos que utiliza Huang es el de los radiólogos. Leer imágenes médicas forma parte de su trabajo. Pero no es todo. Ni mucho menos. Su trabajo también consiste en interpretar resultados, tomar decisiones y ayudar a diagnosticar enfermedades. La IA puede echar una mano con algunas de esas tareas. Incluso hacerlas mucho más rápido.

Pero una cosa no implica necesariamente la otra. Es como quitarle piezas a una mochila. Pesa menos. Pero la mochila sigue ahí. La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos señala que los radiólogos ya están incorporando herramientas de IA para aumentar su eficiencia, mientras sigue existiendo demanda de profesionales sanitarios.

Huang utiliza este ejemplo para enfrentarse a algunas de las previsiones más pesimistas sobre el futuro del empleo. En una entrevista con Axios llegó a calificar como «un completo disparate» la idea de que la IA vaya a destruir la mitad de los trabajos estadounidenses.

La IA puede eliminar tareas sin eliminar necesariamente profesiones

Con los programadores pasa algo parecido. La IA ya puede escribir código, corregir errores o ayudar a encontrar soluciones mucho más rápido. ¿Significa eso que ya no hacen falta programadores? No exactamente.

Un desarrollador también tiene que decidir qué construir, entender problemas, comprobar que todo funcione y mantener los sistemas. La herramienta cambia. El trabajo también. Pero eso no significa que desaparezca.

De hecho, las previsiones oficiales estadounidenses estiman que el empleo de desarrolladores de software, analistas de calidad y testers crecerá alrededor de un 15 % entre 2024 y 2034. Eso tampoco quiere decir que no vaya a pasar nada. Sería raro pensar eso. Habrá tareas que desaparezcan. Otras serán mucho más rápidas. Y algunos empleos seguramente cambiarán bastante.

La Organización Internacional del Trabajo señaló en 2026 que el desplazamiento laboral a gran escala provocado por la IA generativa sigue siendo limitado, aunque ya está cambiando la forma de trabajar y las tareas que hacemos. Al final, la idea de Huang es bastante simple: que la IA haga una parte de tu trabajo no significa automáticamente que pueda hacer tu trabajo entero.