David Reger, fundador de Neura Robotics (38 años) sobre el futuro del trabajo: «No estoy hablando de los próximos 10 años, estoy hablando de los próximos 2 a 5 años»

El fundador y consejero delegado de Neura Robotics, David Reger, ha explicado una previsión muy clara sobre el futuro del trabajo. En este mes de agosto de 2026, en una entrevista confirmó que la IA física y la robótica podrían ser quienes hagan “todas las tareas físicas” en cuestión de tiempo, entre 2 y 5 años.

Sin duda, esta afirmación se trata de una predicción empresarial, y no algo que esté fijado en el calendario. La robótica da pasos agigantados en fábricas y laboratorios, pero todavía queda mucho camino por recorrer entre la automatización de una actividad concreta y hacer todo el trabajo físico de una persona.

Qué es la IA física

La IA física junta programas de inteligencia artificial con sensores, cámaras y motores para que una máquina vea lo que tiene alrededor y poder actuar. Esto significa que un robot no solo repite lo mismo continuamente, sino que puede aprender una tarea y cambiar cómo lo hace según el contexto.

Neura Robotics crea robots que, según explica la empresa, ven, oyen, sienten y aprenden. Además, trabaja de una forma que enseña cosas a las máquinas y pasarlas de un robot a otro. Reger aclara que puede enseñar algunas tareas a una máquina más rápido que a una persona y dejó clara la fecha: “No hablo de los próximos diez años, sino de los próximos dos a cinco años”.

Los robots ya crecen en las fábricas y el el hogar sigue siendo lo más díficil

Los datos ya reflejan el crecimiento exponencial de robots en fábricas aunque esto no quiere decir que quiten todos los trabajos. La Federación Internacional de Robótica registró 542.000 nuevos robots en el año 2024 en las fábricas y 4,66 millones trabajando a nivel mundial.

En este sentido, el Gobierno de Japón pretende poner a funcionar unos 10 millones de robots con IA para 2040 en 18 áreas. También, el Proyecto FRONTia junta a Noetra y al instituto público japonés AIST para hacer que las máquinas entiendan el mundo real e interactúen en él.

Un robot llamado Nori A3, con ruedas y dos brazos tiene un precio de 1.683 euros, lo que muestra la bajada de los precios. El fabricante del mismo comenta que este robot tiene entre 6 y 8 horas de batería, 4 cámaras, navegación por laser y puede cargar 1,5 kilos con cada brazo.

La empresa Nori Robotics aclara que es capaz de recoger cosas, coger cosas de la nevera, llevar platos o doblar ropa. Ahora bien, estos robots no llegan hasta 2026, por lo que habrá que esperar para comprobar todas estas funciones que la empresa explica sobre sus robots.

Hacer tareas con robots no significa quitar todos los trabajos

La OCDE verifica las tareas que existen en cada trabajo y no tratar el empleo como una sola unidad indivisible. De hecho, en su estudio sobre automatización, hasta los cargos con mayor riesgo tienen muchas cosas difíciles de sustituir y tan solo entre el 18 y el 27 por ciento de sus habilidades podrían ser hechas fácilmente por robots.

En este sentido, Reger aclara hacia dónde va la tecnología, sin demostrar que todos los trabajos vayan a desaparecer entre 2028 y 2031. Por ello, con los actuales datos lo más probable es que a corto plazo los trabajos cambien, donde los robots hará las tareas peligrosas o repetitivas y las personas, labores que necesiten juicio, destreza y responsabilidad.

La entrevista se puede ver en el canal de Youtube Bloomberg.