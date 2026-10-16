Desmontado y dentro de un C-5M: así ha llegado al Smithsonian el único caza furtivo F-117 que combatió en las cuatro guerras del Nighthawk

El 6 de octubre de 2026, un C-5M Super Galaxy de la Reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia, con un caza furtivo F-117A Nighthawk desmontado dentro de su bodega, las alas por un lado y el fuselaje por otro, después de cruzar el país desde Palmdale (California).

Ese avión es «The Overachiever», el F-117A que, según la Fuerza Aérea, fue el único de su tipo que voló en los cuatro grandes conflictos en los que combatieron los Nighthawk. Se retiró en 2007 y ahora pasa a la colección permanente del Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian, en su Centro Steven F. Udvar-Hazy de Chantilly (Virginia).

«Al crecer en los años noventa y dos mil, recuerdo que pensaba que el F-117 era el avión más singular», explicó el comandante Billy Hafker, piloto instructor del 709.º Escuadrón de Transporte Aéreo y comandante de la aeronave en esta misión, en la crónica de la Fuerza Aérea firmada por Alexis Morris, de la 512.ª Ala de Transporte Aéreo. «Poder llevarlo al Smithsonian para conservarlo para las generaciones futuras es una oportunidad increíble, y para todos es un honor hacerlo».

Un viaje de dos días con holguras de milímetros

Según la Fuerza Aérea, la misión de dos días de costa a costa «exigió una distribución precisa del peso y holguras de milímetros» para meter en la bodega del C-5M una carga de 29.500 libras, unos 13.381 kilos.

El C-5M Super Galaxy es la versión modernizada del C-5 Galaxy, el gran avión de transporte estratégico estadounidense, el mismo modelo que protagonizó un aterrizaje de emergencia sin tren delantero en la base de Rota. El que llevó al F-117 pertenece a la 512.ª Ala, con base en Dover (Delaware).

Al aterrizar en Palmdale, donde Lockheed Martin tiene las instalaciones de su división Skunk Works, la tripulación empezó a preparar la carga. «En menos de dos horas desde el aterrizaje, los jefes de carga habían maniobrado con cuidado y asegurado en la bodega las alas separadas del Nighthawk, dejando espacio de sobra para el fuselaje», detalla la nota.

Una noche entera fabricando puntos de amarre

La carga de la cabina se retrasó una noche entera «por un fallo de coordinación sobre el número de puntos de amarre necesarios» en el caza, según la Fuerza Aérea. Los puntos de amarre son los anclajes en los que se enganchan las cadenas que inmovilizan la carga durante el vuelo.

«Con los dos aviones en tierra, en la pista, el equipo mecánico de Skunk Works de Lockheed Martin trabajó durante toda la noche para resolver el problema», cuenta la crónica. Fabricaron e instalaron esos puntos, y el avión completo se entregó al equipo del Smithsonian el 6 de octubre.

«Fue un poco difícil de meter, pero hicimos el trabajo», contó el aviador sénior Lucas Richard, jefe de carga del 709.º Escuadrón de Transporte Aéreo. «Probablemente sea una de las cargas más impresionantes que he visto nunca».

El único F-117 que voló en las cuatro guerras del Nighthawk

El apodo, que en inglés viene a decir «el que rinde por encima de lo esperado», se debe a su historial. Según la nota del Museo Nacional del Aire y del Espacio, voló en la operación Causa Justa (Panamá, 1989), en Tormenta del Desierto (Irak, 1991), en Fuerza Aliada (Yugoslavia, 1999) y en Libertad Iraquí (Irak, 2003).

«Durante su participación en Irak en 1991, realizó 1.271 salidas, con un 80 % de éxito en sus misiones y sin sufrir daños en combate», precisa la Fuerza Aérea.

Un avión furtivo está diseñado para que el radar enemigo apenas lo detecte. Según el pie de una de las fotos oficiales, Lockheed Martin desarrolló el Nighthawk para responder a la petición del Pentágono de una plataforma capaz de atacar objetivos de alto valor sin ser detectada por el radar enemigo, en un secretismo parecido al de otros programas como el Bird of Prey que Boeing probó en el Área 51.

Según el museo, su sigilo le permitía adentrarse sin ser detectado en territorio enemigo para atacar objetivos estratégicos clave o anular las defensas antiaéreas, y así abrir paso a otros aviones con menos riesgo.

«El revolucionario F-117 dio a los mandos militares opciones que nunca habían tenido», afirmó Chris Browne, director del museo. «El Nighthawk podía ser la punta de lanza, acabando con las defensas enemigas antes de que supieran qué les había golpeado, o podía destruir objetivos estratégicos concretos, lo que ayudaba a lograr los objetivos con una precisión sin igual».

Desmilitarizar un caza furtivo para exponerlo

La Fuerza Aérea dejó la flota en tierra en abril de 2008. Según su crónica, desde entonces se ha deshecho de unos cuatro aviones al año y en enero de 2021 conservaba unos 48 F-117A en su inventario.

Para que un avión así pueda exhibirse hay que desmilitarizarlo, es decir, retirar o inutilizar los sistemas y equipos sensibles. Ese proceso «exige una enorme cooperación entre el Departamento de Guerra y sus socios de la industria», escribe la Fuerza Aérea.

«Hay mucha gente que participa en un proyecto como este», dijo Jeff Corbets, jefe de programa de Lockheed Martin Skunk Works, que dirigió la restauración. «La desmilitarización fue la parte más difícil, pero creo que salió muy bien, teniendo en cuenta todo».

Lockheed Martin presentó el resultado en un vídeo corto de su canal oficial, en cuya descripción explica que Skunk Works restauró «el F-117A número 818, The Overachiever» para su exposición permanente en el Udvar-Hazy.

Lockheed Martin presenta el F-117A número 818, «The Overachiever», restaurado por Skunk Works para su exposición en el Centro Udvar-Hazy del Smithsonian. Vídeo: Lockheed Martin

El museo anunció la incorporación del avión el 14 de septiembre, en la conferencia Air, Space & Cyber celebrada en National Harbor (Maryland). «Incorporar este avión pionero a la colección nacional garantizará que las generaciones venideras conozcan su asombrosa historia», dijo Browne en la nota del Smithsonian.

Dónde y cuándo se podrá ver

El museo volverá a montar el F-117 en su hangar de restauración Mary Baker Engen, que se puede ver desde un mirador acristalado, y prevé exponerlo en la sala principal del centro «a finales de octubre».

El Centro Udvar-Hazy está junto al aeropuerto de Dulles, abre todos los días salvo el 25 de diciembre de 10:00 a 17:30 y la entrada es gratuita. Según la Fuerza Aérea, recibe a más de un millón de visitantes al año.

Allí compartirá espacio con el SR-71 Blackbird, otro avión de Lockheed, con el bombardero B-29 «Enola Gay», que lanzó la primera bomba atómica sobre Hiroshima, y con el transbordador espacial Discovery, tres de las piezas que el museo destaca en el centro. Según el Smithsonian, el diseño pionero del F-117 demostró el valor operativo de la tecnología furtiva y ayudó a dar forma a las generaciones de aviones militares que vinieron después.

Lo que todavía no se sabe

Ni la Fuerza Aérea ni el museo detallan qué equipos se retiraron en la desmilitarización, y el Smithsonian no ha dado una fecha exacta para la exposición más allá de finales de octubre.

Algunas cifras también tienen matices. El 80 % de éxito de 1991 es el dato de la Fuerza Aérea, sin desglose por misión, y el recuento de unos 48 F-117A en inventario es de enero de 2021. La nota del museo habla de un C-5 Galaxy y la Fuerza Aérea, de un C-5M Super Galaxy, que es la versión modernizada del mismo avión.

La crónica de la misión se publicó el 8 de octubre de 2026 en la web de la Fuerza Aérea y en DVIDS, el servicio de distribución de material del Departamento de Guerra.

Crédito de la imagen: U.S. Air Force (foto de Alexis Morris).