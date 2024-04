El rapero Morad ingresa en prisión por conducción temeraria

El rapero Morad ha ingresado en la prisión Brians 2 de Barcelona este lunes por conducción temeraria. El músico cumplirá una condena de seis meses por el delito que fue cometido en 2022 pero que no han trascendido hasta este momento.

El rapero ha entrado voluntariamente en prisión para cumplir la condena que se le impuso después de que la policía, a la que no hizo caso en al momento de cometer el delito, lo denunciara por poner en peligro la seguridad del tráfico cuando conducía su vehículo en el año 2022.

Además, el pasado mes de febrero, Morad aceptó dos años de cárcel por haber instigado a una multitud a lanzar piedras contra los policías que, ante las quejas de los vecinos, acudieron en 2021 a Hospitalet de Llobregat mientras grababa un vídeo musical con un dron, sin permiso.

Esa condena, por incitación a los desórdenes públicos y atentado con uso de instrumento peligroso, fue retirada, ya que carecía de antecedentes vinculados con ese tipo de delitos, asimismo fue suspendida con la condición de que no volviera a delinquir en un período de dos años.

Otras polémicas del cantante

Hace casi un año, la Fiscalía le pidió seis años de prisión por atacar con un táser a una patrulla de Mossos d’Esquadra que le detuvo por saltarse el toque de queda durante la pandemia. El Ministerio Público le acusaba de los delitos de atentado a la autoridad y tenencia de arma prohibida en concurso con un delito leve de lesiones.

Estos hechos se remontaron al 17 julio de 2021, en plenas restricciones por la pandemia en Hospitalet. Entonces, según la Fiscalía, el rapero y sus amigos atacaron a una patrulla de los Mossos que se dedicaba a controlar el cumplimiento del toque de queda en vigor. El rapero y sus acompañantes, según el relato de los agentes, les insultaron y les tiraron botellas de cristal entre gritos de «hijos de puta».

Además, hace unos meses, en septiembre de 2023, un juez le envió a juicio por calumniar a un mosso, al que grabó cuando le multaba por tener el coche mal estacionado. El rapero difundió las imágenes en sus redes sociales en un vídeo en el que le tachaba de «abusador de menores». Morad aceptó indemnizar con 10.000 euros al agente.

No puede entrar en su barrio

Otro delito que cometió el rapero ocurrió en 2022, cuando Morad fue condenado, de manera cautelar, a no poder «entrar» más en el barrio donde se había criado. Aunque ahora vive en un piso de la plaza de Europa, lejos de los bloques Florida, su infancia la había pasado en esta zona de Hospitalet de Llobregat, que es donde se registró un incidente días antes y por el cual fue investigado y detenido por las autoridades catalanas, que lo acusaron de haber incitado a quemar contenedores y ofrecer dinero a jóvenes del barrio para crear disturbios. El juez de guardia le prohibió, mientras durara la instrucción, que todavía no ha terminado, que no pudiera entrar en este barrio.