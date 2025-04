Primeras declaraciones de la influencer del ‘caso Wellington’: «Jamás he organizado un robo, mienten»

«No hay derecho a lo que me están haciendo», estas son las primeras palabras de Marta Hermoso tras hacerse público que fue detenida en el marco de la investigación sobre el robo de 400.000 euros en el Hotel Wellington de Madrid. Los ladrones sustrajeron el botín el pasado 28 de septiembre de 2024 y la víctima fue un empresario mexicano llamado Enrique Abascal.

OKDIARIO entrevista en exclusiva a Marta Hermoso. La joven lleva días con profunda preocupación tras ser tachada como escort o prostituta de lujo. Cuenta que quiere irse de Madrid y asegura que no tiene nada que ver con el robo de película en el Wellington.

«Por supuesto, jamás he sido chica de compañía, ni nada relacionado con eso, ni yo ni nadie de mi entorno. Y que yo sepa, ninguna de mis amigas, de todas las que conozco, se han dedicado jamás a ello. Es una insinuación que especialmente me hace daño, porque tengo mi vida, tengo mi familia. Son acusaciones muy, muy graves», explica la influencer en una conversación con OKDIARIO.

Y prosigue: «Hasta hace dos días estaba organizando eventos con bastantes personalidades populares, pero todas estas noticias que se vierten sobre mí han puesto en barbecho mi trabajo. Así que, por favor, pido a todo el mundo que está hablando sobre mí que tenga consciencia sobre lo que están diciendo. Que se pongan en la piel de la otra persona, que puede que el día de mañana sea su hermana, su novia, su hija, su sobrina… y que no hay derecho a lo que están haciendo conmigo».

«Creo en la Justicia»

Marta Hermoso se muestra confiada en los tribunales pese a que es una de las investigadas en el caso. «Yo creo en la Justicia. No tengo nada que ver con ese robo. Lo demostraré ante un juez cuando lo tenga que demostrar», explica la joven.

Su abogado, el penalista Juan Gonzalo Ospina, se muestra indignado por la situación que padece su representada y se pregunta dónde están el resto de los investigados, alegando que únicamente se ponga el foco sobre Marta. Su defensa ha aportado pruebas de que el día del robo en el Wellington estuvo en una peluquería.

Ataques de ansiedad

La influencer salpicada por el robo en el Hotel Wellington asegura que es «desproporcionado» el daño que le están haciendo. Ha llegado a ir al hospital por los ataques de ansiedad que le está produciendo la situación.

«No duermo, no como. Mis amigas que están a mi lado saben realmente lo que estoy pasando y no se lo deseo, realmente, ni a mi peor enemigo. Lo que estoy viviendo en esta mente y desde el fondo de mi corazón es completamente insufrible», lamenta.

Marta Hermoso asegura que tiene «acoso por todos lados en medios, redes sociales, paparazzis en la puerta de mi casa, persiguiéndome por la calle, persiguiendo a mi familia, escribiendo a mi familia».

«No conozco a los ladrones»

La influencer habla, con su propia voz, de que se ha visto involucrada en el robo del Wellington por acompañar cinco minutos a un amigo, con el cual nunca tuvo nada, a que se cambiara un jersey a su habitación.

«No conozco de nada a los supuestos ladrones. Nunca he visto a esas personas. Nunca he hablado con ellas al teléfono. Nunca he tenido una banda. Nunca he organizado un robo en mi vida, jamás, en mi vida. Es más, ni siquiera puedo afirmar si han robado algo porque no tengo ningún tipo de relación con estas personas», asegura.

Su vida real

La joven explica a este periódico que, de todo lo que ha leído sobre ella, prácticamente nada es cierto. «No sé de dónde sale toda esta gente ahora, de debajo de las piedras. Hablar sobre mí y sobre mi pasado, sobre tantos robos es totalmente información falsa», explica.

La influencer detenida por el robo del Wellington asegura que es diseñadora de moda y relaciones públicas. Que vivió en Milán un año para estudiar en la prestigiosa escuela de moda Marangoni. Tras ello se trasladó a Miami para continuar sus estudios de Fashion Bussines & Stylist entre 2021 y 2023.

Ahora, está afincada en Madrid. En concreto, en el barrio de Salamanca, en un piso ubicado a tan sólo tres manzanas del Hotel Wellington, donde se produjo el robo. Quedó con el empresario mexicano en varias ocasiones durante su estancia en Madrid, tal y como revelan las conversaciones entre ambos publicadas por este periódico.