Los viajeros de un autobús que circulaba por la A-4 a su paso por la madrileña localidad de Aranjuez, vivieron minutos de pánico al comprobar atónitos que el conductor les llevaba por una carretera en llamas, tras producirse un feroz incendio forestal en esta demarcación.

En un vídeo publicado a través de las redes sociales, se puede observar los minutos de terror que vivieron los pasajeros cuando veían como las llamas se situaban a escasos metros de ellos. Uno de ellos, grabó las escenas de pánico y los gritos de las personas que compartían una situación tan angustiosa. Nerviosismo y gritos de «¡No pare, no pare!» se sucedían con la impotencia que les causaba no poder hacer nada más que esperar a salir de esa situación. Afortunadamente, no ha habido que lamentar un triste suceso y el autobús pudo salir de esta carretera sin daño alguno.

Se da la circunstancia que, como han denunciado los propios afectados, la carretera no estaba cortada al tráfico, por lo que el autobús accedió sin saber que en pocos metros se toparía con el feroz incendio forestal y que en ese momento se encontraba incontrolado.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han controlado el incendio declarado ayer martes en Aranjuez, que ha afectado a una superficie total de 240 hectáreas iniciales en una primera medición por parte del vuelo fotogramétrico del helicóptero de coordinación, ha informado Emergencias 112.

El incendio ha tenido buen comportamiento durante la noche y ya no es posible propagación fuera de su perímetro. Los Bomberos van a seguir trabajando con tres dotaciones terrestres en labores de refresco y con dos patrullas ligeras de vigilancia activa de observación para evitar posibles reproducciones, que no esperan inicialmente, ha informado Juan Carlos Pérez, jefe regional de Bomberos.

Por su parte, la alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente, ha recalcado en una entrevista en el mismo medio que «afortunadamente el control de la situación y la no afección a vivienda son las mejores noticias que puedan darse». «No ha sido necesario desalojar a ningún vecino y afortunadamente toda la gente ha dormido en sus casas», ha apuntado.

El primer edil ribereña ha reconocido que «no hubo miedo, pero sí expectación por cómo iba evolucionando el incendio» durante la noche. «Lo que se está barajando es que el viento aumentó de manera inesperada por la noche, que hizo que pasáremos del nivel a la alerta 1, que ha bajado ya a 0 y con ello la calma», ha indicado.