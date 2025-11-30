Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente de tráfico en Huétor Santillán (Granada)

Dos jóvenes de 21 y 17 años han muerto este domingo en un accidente de tráfico tras chocar el coche en el que viajaban contra el muro de una rotonda en Huétor Santillán, en Granada. Los dos chicos, vecinos de la localidad, volvían a casa después de quedar con otros amigos y compañeros de peña para jugar al futbol. El Ayuntamiento de Huétor Santillán ha decretado tres días de luto oficial por la muerte de los dos jóvenes.

El accidente ha tenido lugar sobre las 13:40 horas de este domingo, en la carretera A-4003, en una rotonda de la localidad, según ha informado el centro coordinador de emergencias 112. Algunos testigos del accidente dieron la voz de alarma después de ver como el coche en el que viajaban las víctimas había colisionado contra el muro de la rotonda.

Los mismos testigos llamaron a emergencias para solicitar asistencia sanitaria urgente para los ocupantes del vehículo, que se encontraban atrapados y heridos de gravedad, uno de ellos en parada cardiorrespiratoria. La Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Granada y dos UVI móvil con personal sanitario acudieron al lugar de los hechos tras el aviso. También acudió la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Huétor Santillán. Las fuentes de emergencia informaron después de que las dos víctimas había fallecido.

José Carlos Ortega, alcalde de Huétor Santillán, ha explicado a los medios de comunicación que los dos jóvenes estaban bien «integrados» en el municipio y eran «muy conocidos». Las víctimas volvían de jugar al futbol cuando han sufrido el accidente. El mayor, que conducía el coche, también estaba muy involucrado en las actividades teatrales y culturales del municipio, según ha dicho el alcalde.

La población de menos de 2.000 habitantes ya sufrió en 2007 la pérdida de otros tres jóvenes, uno de ellos también menor de edad, en otro accidente de tráfico ocurrido en la misma rotonda. El alcalde reclama una solución urgente a un elemento que supone un claro riesgo para la seguridad vial. El Ayuntamiento de Huétor Santillán, que está «conmocionado», ha decretado tres días de luto oficial desde las 16:30 horas de esta tarde.