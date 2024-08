Muere ahogado en un río un joven de 22 años que estaba de vacaciones en Orense

Un joven de 22 años de la localidad vasca de Igorre ha fallecido este sábado mientras se bañaba en el río de un pequeño municipio de Orense donde pasaba las vacaciones.

El trágico suceso se produjo pasadas las 18:00 horas en el río Mente a su paso por Veiga de Seixo, en la localidad de Riós, con apenas 1.500 habitantes y situada justo en la frontera con Portugal.

🔴 #AXEGAInforma dun home que perdeu a vida nun río en Riós. 📍 Lugar Veiga Seixo, na parroquia de Castrelo de Cima. ➡️ Un particular deu o aviso ás 18:10 horas. 🔗 https://t.co/RBVXDbAPr5 pic.twitter.com/KVWVAoZiTO — 112 Galicia (@112Galicia) August 10, 2024

El joven vizcaíno acudía todos los veranos junto a su familia para disfrutar de unos días en la casa de sus abuelos maternos en Coveñas, a tan sólo unos minutos en coche de donde se ha producido el incidente.

Fue un particular quien solicitó asistencia sanitaria urgente para el joven porque no respiraba, según informaron los servicios de emergencia. Según han informado fuentes policiales, la víctima se encontraba junto a otros compañeros dentro del agua, nadando y buceando. Según los testigos, las alarmas saltaron cuando sus amigos se dieron cuenta de que no volvía a la superficie.

Asimismo, durante los Servicios de Emergencia se desplazaban hasta el lugar donde el joven se había ahogado, uno de los acompañantes del fallecido intentó reanimarle.

El helicóptero medicalizado con base en Ourense también se desplazó hasta el punto donde se produjo el accidente, pero finalmente solo pudieron certificar el fallecimiento del joven. Ahora, el análisis forense determinará la causa exacta de la muerte.

Por su parte, el Ayuntamiento de Igorre expresó a través de sus redes sociales sus «más sinceras condolencias y apoyo a la familia y amigos» del joven, quien era muy conocido y querido en la comunidad. La trágica noticia ha conmocionado tanto a los habitantes de Igorre como a aquellos que lo conocían en la región de Ourense, donde solía pasar sus veranos.

Zona de poca profundidad

Por otro lado, la zona donde se produjo el suceso no es una playa fluvial, ni tampoco es una zona de baño oficialmente autorizada. Según los vecinos, es un área en el que habitualmente acuden en verano los chavales a refrescarse por su poca profundidad. Aseguran que se hace pie sin problema.

La central de emergencias también solicitó la intervención de la Guardia Civil, de los miembros de GES de La Gudiña y de los efectivos de Protección Civil. La muerte del joven ha generado una gran conmoción en el pueblo, ya que la familia del joven es muy conocida.