Gonzalo P. Jácome: «El BNG es un partido soviético y Pontón una radical que defendía a los terroristas»

Democracia Ourensana, el partido del alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, se presenta por primera vez a unas elecciones autonómicas y, según algunos sondeos, podría hacerlo por la puerta grande, teniendo la llave de la gobernabilidad si el PP pierde la mayoría absoluta. Jácome, que no se muerde la lengua, recibe a OKDIARIO en su despacho del Concello para tachar al BNG de «soviético» y a Ana Pontón de «radical que defendía a terroristas». Asegura que su partido está dispuesto a pactar «con el demonio si con ello conseguimos el cielo para Ourense». También avanza a este periódico que no descarta dar el salto al Congreso.

PREGUNTA.- ¿Si el domingo Democracia Ourensana, como indican algunos sondeos, es decisivo, a quién van a hacer presidente, a Alfonso Rueda o Ana Pontón?

RESPUESTA.- Bueno, pues gato blanco, gato negro. Lo importante es que cace ratones como decía aquel dirigente chino, ¿no? Nos da exactamente igual, porque nuestra única brújula, nuestro único faro, es la provincia de Ourense. Entonces está muy claro que necesitamos inversiones para Ourense, para dejar de ser la Cenicienta de Galicia y eso es lo que vamos a hacer, pactar con aquellos que nos garanticen inversiones para Ourense.

P.- En los últimos meses, hemos visto que siete votos eran capaces de condicionar al Gobierno del PSOE y lograr con ello grandes concesiones. ¿Democracia Ourensana va a utilizar esa misma estrategia, con qué iría a las negociaciones?

R.- Solamente puedes negociar con la fuerza de la aritmética. Si no, no puedes negociar. Las reglas son esas, nosotros no las hemos hecho y las reglas dicen que es una mayoría parlamentaria. Obviamente, vamos a utilizar esas reglas en nuestro beneficio, es decir, en el beneficio de la provincia. ¿Qué ocurre? Hay una gran diferencia con los catalanes y los vascos. Ellos utilizan esa aritmética y tienen la llave para ponerlo como moneda de cambio, para conseguir más inversiones cuando ellos son los más ricos de España. En este caso, es al revés: queremos hacer lo mismo que catalanes y ascos, pero al revés. Es una causa justa porque en Ourense somos los pobres de España y de Galicia. Somos la Cenicienta. Ésa es la gran diferencia, que en este caso, ese sistema que a veces puede parecer malévolo o no muy justo, en este caso es por una causa justa.

P.- ¿Cuál es la fórmula del éxito de Democracia Ourensana? Me recuerda un poco a Teruel Existe… lo digo también por si hay elecciones generales pronto, si podríamos ver también Democracia Ourensana en el Congreso…

R.- Bueno, ahora no vamos a hablar de otras elecciones, vamos paso a paso. Cruzaremos el río cuando lleguemos a él. Pero sí es verdad que nosotros somos anteriores a Teruel existe y a Soria ya. Y realmente, nuestro movimiento es un movimiento provincialista que nos definimos como micro liberales. Mucha gente desprecia los provincialistas o los localistas cuando realmente son el máximo exponente de ser liberal. ¿Por qué? Porque está acercando lo que es la gestión del individuo, que quien mejor cuida de sus intereses es uno mismo. Eso no quiere decir en modo alguno, obviamente, que seamos ultraliberal ni nada de eso. Somos muy distintos, somos muy francos, somos de ideas muy brillantes. ¿Y qué ocurre? Eso es lo que te da el éxito. Pero también nos costó mucho, porque cuando tú ves llegar a un outsider, al principio produce rechazo. Ahora que nos conocen dicen «ostras, que estas ideas son muy buenas, todo lo que dicen estos tíos tiene sentido y además hacen bien las cosas». Entonces realmente se dan cuenta de que somos políticos mejores que lo que están acostumbrados a ver.

P.- ¿Lograr ese éxito impide definirse de izquierdas o derechas, no?

R.- Nosotros renegamos o no aceptamos esa dicotomía. En este caso, me estarías preguntando una falacia de falsa dicotomía. Nosotros anteponemos a Ourense a la derecha o a la izquierda. Pero además, ideológicamente no reconocemos esa división de derecha e izquierda. Creo que es totalmente caduca.

P.- La presencia de Democracia Ourensana en el Parlamento, ¿cree que va a hacer hablar más en clave local a la Cámara gallega?

R.- Yo estoy convencido de que vamos a intentar ser llave y traer inversiones para Ourense, que es lo importante. El hecho de introducirte hace que tengas una visibilidad y que la gente vea que eres un voto práctico. Nos costó mucho entrar de concejales en el Ayuntamiento de Ourense. Entramos con dos, en la siguiente obtuvimos ocho. ¿Por qué? Porque ya vieron una realidad, ya no ven un futurible. Se dan cuenta de que votando a estos tíos defienden Ourense.

P.- Los sondeos indican que ese diputado que pueden sacar sería a costa, sobre todo, del BNG y del Partido Socialista…

R.- No, yo pienso que vamos a tener no un diputado, sino dos. Y subiendo. Creo que el primer diputado se lo vamos a quitar, porque no es de ellos, al PP. Más allá de las cábalas que se hagan con la ley d’Hont, yo creo claramente que a quien más le restamos votos es el PP, que en este caso es el gran culpable de la discriminación de la provincia de Ourense. Llevan gobernando más de diez años y discriminando Ourense. También lo hacía el gobierno del PSOE y BNG. Pero ahora estamos con estos señores y no podemos permitir que sigamos siendo la Cenicienta de Galicia. En mi primera investidura como alcalde, en el año 2019, dije que en Ourense vamos a intentar que se viva bien, pero lo más importante, que se pueda vivir, porque si no hay trabajo no se puede vivir. Y ese es el gran problema.

P.- Entiendo que la balanza de la confianza estaría un poco más decantada la hacía Ana Pontón que Alfonso Rueda…

R.- No, porque es quien nos garantiza las inversiones. Está claro que hasta ahora no han hecho nada, pero ahora la cosa tiene que cambiar. Pero hay una gran diferencia. En el año 2020 nosotros no nos presentamos. Yo era alcalde y hablé con el señor Núñez Feijóo. Él prometió inversiones para Ourense y yo le creí. De hecho, le voté y dije claramente que hay que tener reciprocidad. Si yo estaba de alcalde apoyado por el Partido Popular, yo tenía que ser recíproco, de bien nacidos es ser agradecidos. Pero Feijóo me mintió, me falló a mí y a la provincia de Ourense. Y luego, además, intentó traicionarme políticamente y alentó una revuelta en mi partido para derrocarme. Núñez Feijóo se comportó conmigo como una muy mala persona. Ha perdido toda mi confianza. El señor Rueda, todavía no. Sí que es verdad que el señor Rueda, el tiempo que ha estado gobernando, no ha ayudado aún a Ourense. Dicho esto, nosotros no podemos decir como tú eres malo, no te doy, No, no, lo importante es Ourense. Si resulta que el malo nos va a dar inversiones para Ourense, pactaremos con el demonio si con ello conseguimos el cielo para Ourense.

P.- En caso de tener la llave de la gobernabilidad, antes de la investidura ¿exigirá por escrito algún tipo de cumplimiento para avanzado, como ha hecho Junts con Sánchez?

R.- Si hay una cosa que me ha enseñado estar en política es que todo es cuestión de leyes, tiempos y burocracia. En el año 2016 hicimos una lista de necesidades muy claras y estuvimos a punto de salir elegidos. En esta ocasión hemos sido distintos, hemos actuado como los catalanes y los vascos, que es decir, no vamos con un programa concreto, simplemente vamos a conseguir grandes inversiones para Ourense y luego veremos qué, porque la clave es primero eso. No vamos a poner el carro antes que las vacas. Y sí que, llegado el momento, obviamente lo plasmaríamos con un timing muy claro y de cumplir. Y si no se cumple, pues obviamente, habrá que forzar un cambio de gobierno para ir finalizando. Nos gustaría ser llave, que ya sería un poco que nos tocase el gordo para la provincia de Ourense.

P. -Aunque no sean la llave, lograr representación ya sería una paso, ¿no?

R.- Si es bueno, es muy bueno. Cuando entramos en el año 2011 con dos concejales,no fuimos llave, pero en la siguiente conseguimos ocho. ¿Por qué? Porque cambió todo. Antes de eso, en el 2007 tuvimos 1.700 votos y me dijeron que no has conseguido concejales. Y dije no, pero nada va a evitar que en la siguiente los consigamos. Y en la siguiente conseguimos dos concejales. Después nos fuimos a ocho. Y esto es la misma historia. Si ahora entramos y no somos llave, o hacen inversiones para Ourense o en la siguiente tendremos cuatro diputados o cinco.

P.- ¿Se sienten cómodos con esta campaña tan en clave nacional?

R.- Una de nuestras amenazas, lo que es un riesgo para nosotros, es que se habla mucho en clave nacional en estas elecciones. Mucha gente está diciendo que yo no sé si votar a Rueda porque Pontón me cae mal, es mala y yo no quiero nada con los nacionalistas. Y yo les digo ¿por qué no votas pensando en Ourense y no en ideologías nacionales? Vota pensando en Ourense, qué es lo que más incide en tu vida.

P.-. ¿Cree que a la señora Pontón y al BNG les pasará factura su unión con Bildu e ir a las europeas con un candidato condenado por pertenecer a ETA?

R.- Ojalá le pase factura. Yo quiero, obviamente, que la gente se dé cuenta de que el Bloque es un partido soviético. Yo aquí en los plenos les llamo soviéticos constantemente, porque siempre enseñan la patita de que son marxistas. El Bloque tiene cosas monstruosas, pero también el PP y el PSOE, o sea, los tres. La gente debe darse cuenta de que Ana Pontón es una radical y que defendía hasta hace poco a los terroristas. Hemos visto aquí en los plenos muchas veces a concejales del BNG hablar bien de terroristas, de personas que tienen condenas por atentados. Que la gente se dé cuenta de eso.

