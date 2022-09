El juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha decretado libertad sin fianza para Laura Viviana O.G., propietaria del bar de Carabanchel que la semana pasada fue incendiado provocando el fallecimiento de Daniela G.A., de 23 años, y heridas graves en su acompañante Alberto R.C. La propietaria del local fue detenida la semana pasada acusada de homicidio imprudente por haber encargado, presuntamente, a la otra pareja que incendiase el bar para cobrar el seguro. Durante la investigación fue detenido también José Antonio P.Z. por un delito de lesiones al agredir a una abogada de la defensa de Laura, que también quedó en libertad.

Todo comenzó la madrugada del martes 6 se septiembre, cuando una fuerte explosión en un bar ubicado en el número 1 de la calle Cuevas del Altamira estremecía al madrileño barrio de Carabanchel. Era la 1.30 cuando una explosión arrasaba el interior del bar «La oficina 28», dejando tras de sí una víctima, Daniela, de 23 años, con el 90% de su cuerpo abrasado y un acompañante, Tito, de 19 años, con quemaduras muy graves también. Al principio se pensaba que eran víctimas colaterales de la explosión ocurrida tras el incendio, pero los dos acabaron siendo detenidos como presuntos autores del mismo.

La explosión provocaron el fallecimiento de la joven de 23 años y también resultó herido de gravedad su acompañante, Alberto, de 19 años que habría participado en el siniestro. Tras la investigación preliminar resultó acusada de homicidio imprudente de Daniela y tentativa de homicidio en la figura de este joven la dueña del local, Laura Viviana, que ahora ha quedado en libertad.

La Fiscalía solicitó la prisión provisional de ambos investigados, pero la juez resolvió la libertad provisional de ambos, con la retirada del pasaporte a Laura Viviana, de nacionalidad colombiana y española y su prohibición de salir de territorio nacional hasta que se ponga fin al procedimiento.

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Carabanchel detuvieron el pasado viernes a Laura Viviana, de 35 años. Los agentes la acusan del homicidio de Daniela, la joven colombiana que resultó herida tras la deflagración. Como resultado de la investigación, los agentes han mantienen la hipótesis de que la dueña del establecimiento habría pedido colaboración a una amiga, Daniela, para provocar un incendio en el mismo, con el objeto de cobrar una indemnización por parte de la compañía aseguradora.

Al mismo tiempo, una de las abogadas de Laura Viviana del despacho de Victor Salas Coveñas recibió una agresión el pasado miércoles con una piedra de gran tamaño que impactó en su cara, provocándole heridas importantes llegando a fracturar un hueso. La piedra fue arrojada por la misma persona que había impactado su vehículo meses atrás en la fachada del bar siniestrado. La Policía arrestó al día siguiente a un varón, José Antonio P. Z., como presunto autor de las lesiones y de un delito leve de amenazas, reconocido por una cicatriz y varios tatuajes.

La Policía dio suficiente validez al testimonio de los familiares de Daniela, que falleció por las heridas y creen que el incendio fue encargado por la propia dueña del establecimiento, Laura, para cobrar el seguro por su mala situación económica. Héctor, hermano de Daniela, llegó a declarar ante las cámaras de Telemadrid durante la mañana del martes que Laura había comentado a su familia la intención de «quemar el bar para cobrar el seguro».

Sin embargo, no queda todavía muy claro el móvil del suceso, ya que el abogado de Laura, el conocido penalista Víctor Salas Coveñas, declaró que su clienta no tenía intención de reclamar el seguro por el momento, lo que entraría en contradicción el posible móvil económico como causa para provocar un incendio. El otro herido en la explosión todavía no ha prestado declaración porque se encuentra en el hospital de Getafe. Además, una trama amorosa de fondo todavía sin aclarar y que incluiría un amor no correspondido arrojaría algunas dudas sobre el suceso de Carabanchel y el posible movil.