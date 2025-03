El jurado declara culpable de homicidio a un anciano que dejó morir a su esposa enferma

Un anciano de Madrid se enfrenta a una condena de hasta 12 años de cárcel al ser declarado por el jurado popular culpable del homicidio de su esposa a la que dejó agonizar durante tres días hasta morir. La mujer, que no podía moverse, sufrió una caída y su marido no la auxilió ni le conectó la botella de oxígeno que necesitaba. El acusado no llamó a los servicios de emergencias hasta tres días después, cuando la mujer falleció. La Fiscalía pide 12 años de prisión por homicidio con el atenuante de anomalía psíquica para el acusado. La defensa argumenta que se trata de un homicidio por imprudencia grave penado con dos años de prisión. Será el tribunal el que fije la pena para el condenado.

El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado al anciano culpable del homicidio por omisión por dejar morir a su esposa en diciembre de 2022, pese a conocer su estado de vulnerabilidad y la necesidad de asistencia médica. La decisión ha sido tomada por unanimidad pero reconociendo al acusado una eximente incompleta por anomalía psíquica. El acusado, diagnosticado con el síndrome del cuidador quemado, vio afectada su capacidad volitiva sin que ello anulase por completo su responsabilidad.

La víctima, de 67 años, padecía esclerosis múltiple, insuficiencia respiratoria, obesidad y otras dolencias que le impedían valerse por sí misma. Su marido asumía desde hace años su cuidado diario, incluyendo su movilidad y necesidades básicas. Se da por acreditado que el acusado dejó de prestarle las necesidades básicas para sobrevivir a su esposa hasta que murió después de tres días de agonía.

El crimen

Según el relato de hechos fechados en diciembre del años 2022, el acusado convivía en Madrid con su esposa, una mujer de 67 años. La víctima padecía esclerosis múltiple, obesidad, reiteradas infecciones cutáneas, EPOC, insuficiencia respiratoria, síndrome vertiginoso y tabaquismo. A causa de su edad y las enfermedades, la mujer sufrió un deterioro progresivo, «perdiendo la posibilidad de caminar sin ayudarse de un andador o de terceras personas, así como la autonomía para realizar las actividades básicas de la vida diaria tales como asearse o cocinar, asumiendo el acusado la obligación del cuidado personal y diario de su esposa».

El escrito de acusación señala que el 1 de diciembre de 2022 la mujer se cayó al suelo, «quedando tendida sin capacidad para levantarse por sí misma». El acusado, «conociendo la alta probabilidad de que se pudiera producir la muerte u homicidio de su esposa», no solicitó ayuda para levantarla del suelo ni lo intentó por sí mismo. El acusado ni siquiera le proporcionó a la mujer la oxigenoterapia que necesitaba, ni avisó a los servicios de emergencias. No obstante, sí le suministró analgésicos, le colocó una almohada debajo de la cabeza y la tapó con una manta, «permaneciendo ella en esa situación durante tres días hasta que se produjo su fallecimiento», momento en el que llamó a los servicios de emergencia.

La causa principal del fallecimiento de la mujer fue una neumonía eb el pulmón izquierdo que le provocó una insuficiencia respiratoria aguda.

Tras descubrir las circunstancias del fallecimiento de su esposa, el marido fue detenido el 4 de diciembre de 2022. El acusado se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza acusado del homicidio de su esposa desde el día 5 de diciembre de 2022, acordada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 6 de Madrid y ratificada el día 20 de diciembre de 2022 por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid.