El jefe de la banda latina Dominican Don´t Play (DDP) en Seseña, A.C.A.C., internado desde el año pasado en la cárcel de Ocaña I en calidad de preso preventivo por su presunta participación en un homicidio, continuaba dando órdenes desde un teléfono móvil a dos de sus lugartenientes en Seseña (Toledo), dos de los 11 detenidos este pasado jueves por la Guardia Civil por su implicación en el asesinato de un miembro de los trinitarios, una banda rival, en el madrileño barrio de Usera el sábado 5 de febrero.

La Guardia Civil de Toledo advirtió en un informe que hizo para el Juzgado de Instrucción 7 de Illescas, que investiga el intento de homicidio de otro pandillero en Seseña en abril de 2021 por algunos miembros de esta banda latina, en el que se recogía que «en la cúspide de dicha organización se halla A.C.A.C. (…) al parecer, incluso desde el centro penitenciario y usando un teléfono móvil que podría guardar en su celda, viene dirigiendo dicha organización criminal, dando instrucciones a los que se considera en el segundo escalafón y actualmente dirigen la banda en la localidad de Seseña, H.M.M.S. y A.S.T». En la operación del pasado jueves donde se detuvo a 11 miembros de los DDP también se registraron las celdas de tres de estos pandilleros en la cárcel.

De hecho gracias a estas conversaciones la Guardia Civil puede acusar del homicidio de Usera a tres de estos detenidos, que ya están en prisión, responden a las iniciales A.C., K.A.A. y J.C.D.A. El resto está acusado de pertenencia a asociación ilícita, tráfico de drogas, de armas y falsificación de moneda.

El 7 de febrero de 2022 tras el asesinato de un joven en Usera por parte de los DDP la Guardia Civil de Toledo entró en la celda de ACAC y realizó un registro. Encontraron un «terminal móvil L8STAR con una tarjeta SIM de la compañía (…) en bolsa precintada». Además encontraron una carpeta azul que contenía recortes de prensa sobre la desarticulación de algunas bandas latinas, numerosas fotografías, una «tarjeta microSD con adaptador para USB en bolsa precintada» y «un rosario». Otro de los DDP en la cárcel de Ocaña, J.P.R.M., también disponía de un teléfono móvil, de la marca Melrose con su correspondiente cargador y «una bola del tamaño de un garbanzo, supuestamente de hachís».

El mismo oficio de la Guardia Civil continúa diciendo que «de las distintas conversaciones telefónicas intervenidas y del volcado de los teléfonos intervenidos en las DP 179/2021, cuyo testimonio obra en autos, se pone de manifiesto su mando dentro de la organización y la dedicación al tráfico de drogas, de armas, falsificación de moneda y tráfico de moneda falsa, así como de su participación en distintos ilícitos penales ocurridos en la localidad de Seseña».

De hecho una conversación intervenida por los agentes el 6 de febrero, al día siguiente del asesinato del joven de los trinitarios en Usera, sirvió para detener a tres de los presuntos culpables. A.C.A.C. habló con uno de sus lugartenientes A.S.T. el día 6 de febrero a las 17.49 horas. ACAC pregunta a AST que «a quién detuvieron» AST le dice que «a nadie». Ese día todavía ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil habían efectuado detenciones. ACAC le pregunta por el asesinato de Atocha a lo que AST responde «ese fue otro, ese no sé», «¿pero Penco (trinitario)?», se interesa el jefe de la banda, a lo que su lugarteniente le confirma que «sí, también de Vallecas».

Poco después ACAC dice a su lugarteniente en esta banda latina refiriéndose a los participantes en la reyerta de Usera: «Cabrón ya se ha ganado al menos el sol. Es que primo no es lo mismo cuando dan a uno tres fatazos y no cortan, pa mi eso no sirve. Cuando les dan y es serio, eso sí sirve. Cuando pasan cosas como éstas se lo tienen ganadísimo» a lo que AST le responde «vale», pero ACAC continúa «y los que estuvieron es a taguel. Yo he pensado un poco y, a ver, es decisión vuestra (se refiere a los dos lugartenientes). Tuya más que nada. Gitano no estuvo ahí pero sabemos que Gitano hubiera estado de los primeros. Si quieres, ya que estás, eleva a todos… para que así puedas organizarte bien. Porque ya no puedes darle más sabiduría, sus hojas y te vas a facilitar un poco el trabajo. Y para la siguiente pues Gitano se une» y añade un dato inquietante: «Dice que los tiger están desacataos. Dice que Madrid se va a poner caliente» y añade «vosotros sois Toledo, no bajéis ni que bajen». Los «tiger» era una famosa banda latina perteneciente a DDP supuestamente desarticulada por la Policía en febrero de 2012 en Madrid capital.