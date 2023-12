Iago Negrón ha aparecido sano y salvo tras tres días desaparecido. Ha sido este domingo, día 31 de diciembre, Nochevieja, cuando a primera hora su padre ha confirmado la esperada aparición de su hijo. David Negrón ha compartido la noticia a través de sus redes sociales con una imagen juntos, muy serios, abrazados y con muy buen aspecto, como si el joven acabara de salir de la ducha.

El post lo acompaña con un comentario: «Perdido y hallado en el Templo al tercer día. Está bien. Física y mentalmente. Ha estado solo. Ha dormido en la calle. Ha vuelto a casa por su cuenta. No ha tenido acceso a medios ni a móviles, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Gracias a todos. Que Dios os bendiga. Seguiremos informando en cuanto nos repongamos. Ahora os pedimos paz y descanso. Millones de gracias por compartir por ayudar, por preocuparos, por vuestras oraciones».

El joven desapareció el pasado miércoles a primera hora después de pasar la noche de fiesta. De momento se desconoce donde ha estado todos estos días pero su padre asegura que «está bien física y mentalmente». Además, detallas que ha «estado solo y ha dormido en la calle».

Su desaparición creó un revuelo mediático total. El padre ha sido entrevistado en varios medios de comunicación para pedir ayuda. Ha salido su imagen en prensa escrita y televisión. Pero, según dice David Negrón, el joven «no ha tenido acceso a medios ni a móviles, no tenía ni idea de lo que estaba pasando».

El mensaje ha desatado una oleada de reacciones, la mayoría críticas. Y es que se han desatado las dudas de si ha sido una desaparición real o un montaje para subir seguidores. «Huele a montaje», «menuda película os habéis montado», «ahora ya os conocen todos, ya tienes 30.000 seguidores y las uvas me las tomo en casa» o «espero que no haya sido todo una broma de mal gusto o un juego del niño para hacerse viral», son algunos de los comentarios que ha suscitado la sorpresiva aparición de Iago Negrón.

«Más de tres días desaparecido, durmiendo en la calle, sin ayuda, sin comida. Nadie reconociéndole por las calles. Media España pendiente, ¿y aparece el día de Nochevieja? Sinceramente no entiendo absolutamente nada. No sé si esto fue para conseguir seguidores o aumentar la popularidad.. el móvil con la contraseña cambiada que casualmente es la del padre, unos videos muy raros, dejando el teléfono en modo avión, llevándose el abono transporte y 100 euros… No sé, ojalá me equivoque pero aquí supongo que la investigación no ha hecho más que comenzar, desde el primer instante es todo rarísimo. Todo, absolutamente todo. Como digo lo importante es que el chaval está bien», dice otro usuario.

La cita bíblica de David Negrón

El padre de Iago Negrón ha elegido una frase bíblica para anunciar la aparición de su hijo. «Perdido y hallado en el Templo al tercer día». En concreto hace referencia al «niño perdido y hallado en el Templo», cuando Jesucristo desaparece y al tercer día lo encuentran en el Templo y manifiesta consciente y explícitamente su condición divina.

«Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Y sucedió que al cabo de tres días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas». (Lc 2, 41-47)