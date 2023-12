Ya son cuatro días sin noticias de Iago Negrón. El joven de 19 años desapareció el pasado 27 de diciembre de su casa de Pozuelo de Alcorcón, en Madrid, dejando un reguero de pistas confusas y acciones misteriosas que están trayendo de cabeza a los investigadores de la Policía Nacional. Todo es extraño en este caso. En este artículo vamos a recoger lo que se sabe de momento de su desaparición.

El día de la desaparición

Lo primero que hay que saber es qué día, a qué hora y en qué circunstancias desapareció Iago el pasado miércoles. Según ha apuntado su propio padre, muy activo en redes sociales desde su desaparición, el joven llegó sobre las 6:30 de la mañana tras estar en un concierto y de fiesta con los amigos. Al rato envió tres vídeos y sobre las 8:15 horas se fue de su casa sin su teléfono móvil, con poco dinero, documentación, abono transporte y llaves. Y ya no hay rastro de él.

Los vídeos que envió

Y aquí llega una de las cosas más sospechosas: el envío de tres vídeos a algunos conocidos. No se conocen muchos detalles de esas imágenes, no se han hecho públicas. El padre los ha definido como «tres mensajes muy raros a personas muy concretas» y se extrañó porque «a la gente con la que se lleva bien no les dijo nada». Se conoce que en ellos había una despedida con un tono muy afectado: «Chicos me tengo que ir, por circunstancias de la vida no me vais a volver a ver».

En los tres vídeos de despedida que dejó grabados a personas de su entorno se veía al chico «muy afectado y en estado de shock», según han explicado sus padres. Además, los amigos del joven han asegurado que Iago «hablaba de irse de casa sin decir nada en las últimas semanas».

La contraseña de su móvil

Otro dato impactante es que Iago dejó en su casa su teléfono móvil. Pero hay algo más raro aun. David Negrón, padre del joven, ha desvelado que todo apunta a que su hijo cambió su contraseña para que precisamente su familia pudiera acceder a él: «Él tenía una contraseña de móvil y cuando lo cogí, probé con la mía de mi móvil y me di cuenta de que podía entrar a su móvil. Era una cosa rara. Hemos concluido que cambió la contraseña y puso una en la que me puedo meter». La familia encontró el teléfono en una caja y comprobaron gracias a una amiga que trabaja en una compañía de teléfonos que la última llamada que hizo fue desde cerca de su casa.

El perfil de Iago Negrón

La Asociación SOSdesaparecidos ha compartido a través de sus cuentas en redes sociales los datos del joven para pedir la colaboración ciudadana. Iago Negrón deasapareció el pasado 27 de diciembre en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Tiene 19 años, 1,65-1,77 de estatura, complexión delgada, pelo negro y ojos castaños.

Además, según han dado a conocer sus allegados por la red social Instagram, la última vez que lo vieron vestía con cazadora y pantalones vaqueros, y calzaba unos zapatos negros.

La Asociación pone a disposición dos teléfonos y un mail para que cualquiera que tenga algo de información pueda contactar con ellos.

649 952 957 / 617 126 909

[email protected]

Sin rastro de Iago Negrón

Iago sigue desaparecido. No hay pistas nuevas, no hay rastro, nada. Su padre ha contado que «hay fotos confusas e informaciones no contrastadas pero no hay nada en firme». La Policía sigue investigando para dar con él lo antes posible y que todo tenga un final feliz.