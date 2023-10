La Fiscalía de Tailandia despeja todas las dudas y apoya la acusación de la Policía de Tailandia contra Daniel Sancho. Le acusa de asesinato premeditado y ocultación de cadáver. Una calificación que podría traducirse en una sentencia de pena de muerte para el español, conmutable por cadena perpetua. La colaboración mostrada por Sancho durante la investigación podría reducir la pena un poco más, hasta una condena de más de 25 años.

La Fiscalía de Samui, en el sur de Tailandia, entregó este miércoles su informe al tribunal, en el que acusa al español Daniel Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo del colombiano Edwin Arrieta, los mismos cargos considerados por la Policía en su investigación del caso.

El informe fue entregado hoy al tribunal de Samui, adelantándose al plazo que tenía hasta el 29 de octubre para adjuntarlo.

Daniel Sancho comparece ante el juez

La Fiscalía mantiene los mismos cargos contra Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo establecidos previamente por la Policía. Dichos cargos serán leídos a Daniel Sancho por la Fiscalía en una vista en el tribunal de la isla de Samui el próximo jueves, en la que el español estará presente.

En el caso de que el español no haya contratado un abogado particular, el juez le asignará mañana uno de oficio. En estos momentos, Daniel Sancho no tiene abogado en Tailandia, donde sólo puede ser defendido por un letrado tailandés, desde que el 7 de septiembre el actor español Rodolfo Sancho, padre del acusado, prescindiera de los servicios del abogado tailandés Anan Chuayprabat por «discrepancias en la defensa».

Sancho se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Samui desde el 7 de agosto, tras ser detenido en la vecina isla de Phangan dos días antes. En ese plazo de tiempo, Sancho confesó el homicidio y el descuartizamiento del cirujano colombiano, cuyos restos esparció en un basurero de la isla y el mar.

Daniel Sancho acusado de un nuevo delito

El Código Penal de Tailandia prevé la pena de muerte para delitos como el asesinato con premeditación, pero, de dictarse, ésta suele ser después conmutada por la cadena perpetua. Además, la confesión de Daniel Sancho y su actitud colaboradora con la investigación pueden ayudar a reducir significativamente la pena, tal y como como el propio juez recordó a Sancho el 7 de agosto cuando pasó a disposición judicial.

De esta forma, la Fiscalía ha despejado las dudas que tenía sobre el informe policial que desde principios del mes de octubre acusaban a Daniel Sancho de los delitos más graves. Ahora, después de solicitar dos prórrogas para despejar algunas contradicciones, la Fiscalía de esa isla de Tailandia también se suma a la acusación de asesinato premeditado y ocultación de cadáver de la Policía de Tailandia.

Se da la circunstancia de que la Fiscalía además le imputa a Daniel Sancho un nuevo delito de sustracción de la documentación del fallecido Edwin Arrieta, anunciando un futuro muy negro para el joven español.