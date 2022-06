La familia de Esther López desmiente estar preocupada porque vayan a cerrar el caso: “Eso no va a pasar”

Como cada día 12 la familia de Esther López ha querido recordar a la joven de 35 años en su pueblo cinco meses después de que la chica desapareciera durante 24 días hasta que su cadáver fue encontrado en la cuneta de una carretera. En todo este tiempo las concentraciones de la localidad vallisoletana de apenas 1.100 habitantes han pasado por la preocupación ante la ausencia de noticias, la desolación tras el hallazgo del cadáver y la indignación al saber que el principal sospechoso de la muerte de Esther es un amigo de toda la vida de la familia.

Sara, una de las primas de la joven, ha tomado la palabra para recordar a su prima y mandar un mensaje inequívoco al responsable de que esta familia ya no tenga a Esther López entre ellos.

“Esther aquella noche acudió a ver un partido de su Real Madrid y disfrutar de la noche como tantas otras veces hizo antes en Traspinedo, un sitio donde nunca pasa nada, donde nos gusta reunirnos a la gente joven para conversar, tomar unas cervezas y disfrutar. Pero aquella noche había un depredador entre ellos”, ha leído su Sara, la prima de la joven fallecida.

Una prima que ha querido dirigirse al responsable de la muerte de Esther López como si estuviera escuchando sus palabras entre la multitud de vecinos que han arropado a la familia: “Pues bien, ¿ahora qué?, ¿seguirás dejando que tengan que ser los investigadores los que averigüen todo lo que ocurrió con lo que ello conlleva en cuanto a tiempo, trabajo, sufrimiento psicológico de familia y amigos, gasto económico, etcétera? Esther, por desgracia ya estás en la lista de nombres como los de Diana Quer, Marta del Castillo, Laura Luelmo Marta Calvo entre otros tantos. Desde aquí mi más sentido sentimiento de cariño a todas esas familias, solo nosotros podemos saber el terrible dolor que se llega a sentir. Te desgarra día a día. ¿Y tú? ¿Has decidido estar a la altura de los Enrique Abuin, Miguel Carcaño y compañía, Bernardo Montoya, etcétera?”

De hecho, esta familia siente un especial dolor por la muerte violenta que sufrió Esther, por supuesto, pero también por el comportamiento de quien sea el responsable de haberla dejado morir: “Atropellar y dejar morir agonizando, esconder el cuerpo durante veintitantos días para acabar tirándola en una cuneta como a un perro no tiene defensa ni para tu gente. Y sabes qué, a ellos también les has arruinado la vida, nunca comparable con el dolor que has causado en especial a Miguel, Chus e Inés, pero ya para siempre serán los padres, los hermanos o incluso, pobrecitas ellas, las hijas del responsable de la muerte de Esther López de la Rosa en Traspinedo”.

La fortaleza de un padre

Pero en esta reunión en memoria de Esther no sólo ha habido palabras contra el autor de su muerte. La familia de la joven ha querido salir al paso de las informaciones que mencionan un posible carpetazo en la causa. Para ello ha tomado la palabra, no sin di facultad, el padre de la joven, Miguel.

“Gracias a Traspinedo y a todos los aquí presentes, pasa el tiempo y seguís mostrándonos vuestro cariño. Hoy tomo la palabra después de mucho tiempo y lo hago para que a nadie se le olvide jamás que nuestra hija Esther tuvo y tendrá unos padres y una hermana que siempre la echaremos de menos y que no hay pena más grande que te roben a una hija de esta manera tan cruel. Gracias también a mi familia y mi más sentido respeto hacia ellos por seguir confiando en la vida y en las personas, aunque se haga difícil y por seguir peleando sin descanso por la justicia que Esther merece. A los investigadores reiterarles el agradecimiento y cariño de la familia.

Sé que sois muchos trabajando por y para Esther y que finalmente nos vais a dar respuesta a quién y cómo acabó con su vida. Decía hace un mes mi hija Inés que a nadie se le olvidase quién es aquí la víctima, y hoy yo, orgulloso padre de ambas, lo repito alto y claro: Esther López de la Rosa. Por último y para acallar ese falso rumor de que el Caso está a punto de darse por cerrado y que la familia teme esto, deciros a todos los aquí presentes y a todos los interesados en la desaparición y muerte de mi hija Esther que esa afirmación acerca de la familia es completamente falsa. A sabiendas de que esto no va a ocurrir dejemos trabajar tranquilos y con los tiempos necesarios a los expertos en cada materia. Te quiero hija”.