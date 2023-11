La Policía de Las Vegas (Estados Unidos) ha detenido a ocho afroamericanos este martes que habrían matado a golpes a un joven estudiante, Jonathan Lewis Jr., de 17 años, en una brutal paliza, la cual se ha hecho viral en redes sociales estos días. El hecho ocurrió cerca del centro de estudiantes Rancho High School a principios de este mes, cuando estos jóvenes, de entre 13 y 17 años, atacaron al joven estudiante asesinado en esta paliza en Las Vegas después de que defendiera a un amigo de sus ataques, según ha informado la familia del joven asesinado.

El FBI, que ha colaborado con la Policía de Las Vegas, ha sido parte de la operación en la detención de los agresores de esta paliza provocando el asesinato del estudiante, que ha generado la indignación y el enfado de los internautas en las redes sociales, criticando: «Lo han matado por ser blanco».

Jonathan Lewis Jr., 17 year old white teen was beaten to death near Rancho High School in Las Vegas last week.

You didn’t hear about it because he was jumped by 15 black teens.

The story didn’t fit the narrative. pic.twitter.com/N4vmSspN96

— I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) November 12, 2023