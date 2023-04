El etarra y ahora director de cine José María Lara, alias Txepe, fue detenido en Lavapiés la tarde del sábado por atacar a un policía municipal y arrebatarle su defensa con amenazas. «Esta defensa te la voy a meter por el culo», le dijo. Lara, que según comentó a los agentes había acudido a un mitin de Podemos en Madrid, entorpeció la detención de dos jóvenes magrebíes que habían protagonizado una agresión contra un compatriota en el citado barrio madrileño.

Los hechos sucedieron poco antes de las 21:00 horas y así quedaron registradas en las cámaras de seguridad que la Policía Municipal ha presentado como prueba al juez.

En las imágenes se observa cómo una primera patrulla de agentes acude a intervenir en una pelea entre jóvenes magrebíes en una esquina donde habitualmente se vende droga al menudeo. Los agentes consiguieron finalizar la reyerta y detener a uno de los implicados por no mostrarles la documentación. «No te la doy porque no me sale de la polla», expresó antes de lanzarle un cabezazo a uno de los policías. Detenido con gran resistencia, el joven Mustapha comenzó a darse cabezazos contra las ventanas del patrulla para autolesionarse. Los policías se vieron obligados a sacarle del coche para que se tranquilizara, momento en el que fingió un desmayo, provocando que el público presente en la Plaza de Lavapiés acosara a la Policía, grabando con teléfonos móviles e insultando a los agentes. Entonces, los policías intervinientes detuvieron a un amigo del primer arrestado por golpear a otro policía.

La afluencia de más público y la exaltación de los ánimos provocó la llegada de más patrullas de la Policía Municipal y fue en ese instante cuando un hombre mayor, de 75 años y pelo canoso, se acercó a los policías por detrás y sin mediar palabra empujó y arrebató la defensa a un agente. Se trataba del etarra José María Lara, Txepe, que además se revolvió contra los policías que le ordenan devolver la defensa. «Ésta defensa te la voy a meter por el culo», les dijo, mientras se resistía a la detención.

Fruto de la intervención, cuatro policías municipales necesitaron asistencia médica, y los médicos de Emergencias Madrid a petición de los agentes, examinaron a los detenidos redactando dos partes médicos a nombre del primer marroquí y del etarra detenido. Los tres arrestados están acusados de atentado a la autoridad.

Entre tanto, el etarra Txepe, comenzó de inmediato a recibir muestras de apoyo y de adhesión en las redes sociales, definiéndole como un «indefenso anciano» detenido sin razón por la Policía. José María Lara fue condenado a finales de los años setenta por pertenencia a ETA y organizar un atraco a un banco de Oviedo, algo de lo que presumía de forma habitual.