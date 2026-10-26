Detenidas 15 personas en dos operaciones para desmantelar plantaciones de Marihuana cerca de Toledo

La Guardia Civil ha desmantelado este lunes dos plantaciones de marihuana en El Casar de Escalona y Numancia de la Sagra, en dos operaciones que se han saldado con 15 detenidos y la intervención de 2.111 plantas. Las actuaciones forman parte de la campaña contra el cultivo y la producción de drogas en la provincia de Toledo.

En la primera investigación, los Agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de la Guardia Civil han detenido a 14 personas por su presunta pertenencia a un grupo criminal dedicado al cultivo y distribución de marihuana. La búsqueda, desarrollada en colaboración con la Policía Municipal de Villa de Vallecas (Madrid), comenzó tras detectarse la posible existencia de varios inmuebles destinados a esta actividad en la provincia de Toledo y que, posteriormente, la trasladaban a Madrid.

Las pesquisas se centraron en tres domicilios y una finca rústica en la localidad de Numancia de La Sagra. Los agentes pudieron determinar la existencia de una estructura organizada y jerarquizada, cuyos integrantes utilizaban tanto inmuebles ocupados como viviendas de carácter residencial para el cultivo de la droga.

Segunda operación

La otra investigación la iniciaron los agentes del Puesto de la Guardia Civil de Santa Olalla, en colaboración con la Policía Local de El Casar de Escalona, para comprobar la posible existencia de una vivienda dedicada al cultivo indoor de marihuana en esta última localidad.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se ha realizado una entrada y registro en el inmueble donde se han intervenido 700 plantas de marihuana, además de los instrumentos y materiales necesarios para la instalación y el mantenimiento de la plantación.

La operación ha concluido con la detención de un varón y la investigación de otra persona. Se le acusa por presuntos autores de un delito contra la salud pública, por cultivo y elaboración de drogas, y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Operación ‘Alcahuete Verde’

Estas dos intervenciones se suman a la operación Alcahuete Verde. Se trata de una actuación policial de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Toledo contra una organización criminal dedicada al cultivo interior y tráfico de marihuana, la distribución de otras drogas y los robos con fuerza. Tuvo como resultado la detención de 11 personas, 7 entradas y registros, y la intervención de 2.630 plantas de marihuana, 4 kilogramos de cogollos envasados al vacío, así como diversas cantidades de otras sustancias estupefacientes, como hachís y cocaína.

En total, las tres operaciones han permitido intervenir más de 4.700 plantas de marihuana y detener a 26 personas en distintos municipios de la provincia de Toledo.