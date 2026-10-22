Detenidos ocho estibadores del puerto de Algeciras por pertenecer a una red que traficaba con cocaína

La Guardia Civil ha desarticulado este jueves una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en España a través del puerto de Algeciras (Cádiz). En total hay 18 detenidos, 8 de ellos personal de la estiba del puerto. En esta operación, denominada Uroboros, se les atribuyen cuatro aprehensiones de cocaína que alcanzan un total de 139,28 kilogramos de esta sustancia.

Se han llevado a cabo nueve registros en inmuebles de Algeciras, La Línea de la Concepción y Puente Mayorga (San Roque). En uno de los domicilios vinculados al presunto líder fueron localizados 12 kilogramos de cocaína, 457.020 euros en efectivo, dos armas cortas, munición y un chaleco antibalas. En otro de los registros se intervino un detector de frecuencias, empleado para localizar los dispositivos de seguimiento instalados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y dos vehículos relacionados con los investigados.

La Guardia Civil ha destacado que las actuaciones operaban bajo la estructura de dirección de dos ramas diferenciadas, una encargada de ejecutar las extracciones de la droga en el interior del puerto y otra dedicada a la logística, los seguimientos y las vigilancias, que incluían labores de contravigilancia frente a la actuación de los agentes.

Ocho trabajadores portuarios detenidos

Uno de los aspectos más característicos de esta operación son los ocho trabajadores detenidos, ya que su participación, según la Guardia Civil, «proporcionaba a la organización acceso legítimo a la terminal de contenedores y un conocimiento directo de los movimientos de la carga, lo que les permitía ejecutar las extracciones con mayor seguridad y menor riesgo de detención».

En antiguas operaciones, era frecuente que este tipo de grupos criminales recurrieran a falsos portuarios, personas ajenas al puerto que se introducían ocultas para llevar a cabo las extracciones. En este caso se observa la participación de estibadores portuarios con acceso autorizado a las instalaciones y, según la Guardia Civil, «supone una mayor capacidad de penetración de las organizaciones en el entorno portuario y refuerza la necesidad de mantener vigilancia sobre este ámbito».

La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Algeciras bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza número 2 de Algeciras y coordinada por la Fiscalía Antidroga del Campo de Gibraltar.

Técnica del «gancho perdido»

El procedimiento empleado por esta organización era el del «gancho perdido», que consiste en ocultar la cocaína entre la mercancía legal de contenedores procedentes de Sudamérica. Posteriormente, extraen la droga desde un puerto de tránsito, en este caso el de Algeciras, y los contenedores continúan hasta su destino final. De esta manera, ni el exportador ni el importador tienen conocimiento de que su carga ha sido utilizada para el transporte de la mercancía.