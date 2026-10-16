La Guardia Civil detecta a 312 conductores bajo los efectos del alcohol y las drogas durante los cierres de las discotecas de Ibiza

La Guardia Civil ha finalizado el dispositivo especial de seguridad vial desplegado en Ibiza con motivo de las fiestas de cierre de las grandes discotecas, conocidas como Closing Parties, con un balance de 312 denuncias a conductores que dieron positivo en alcohol o sustancias estupefacientes. Además, los agentes investigaron o detuvieron a siete personas por delitos contra la seguridad vial.

El operativo, desarrollado durante el fin de semana, contó con un refuerzo de efectivos y medios de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Baleares, con especial presencia en las principales carreteras y en los accesos a las zonas de ocio nocturno.

El objetivo era prevenir conductas de riesgo al volante y detectar de forma temprana comportamientos temerarios relacionados con el consumo de alcohol y drogas, coincidiendo con unas jornadas de gran afluencia de visitantes nacionales e internacionales en la isla.

La intensificación de los puntos de verificación de alcohol y drogas, distribuidos estratégicamente por Ibiza, permitió detectar a cientos de conductores que circulaban bajo los efectos de estas sustancias. Según la Guardia Civil, los controles también tuvieron un efecto disuasorio para prevenir infracciones y favorecer una movilidad más segura.

Más allá de las denuncias administrativas, algunas de las conductas detectadas revistieron una gravedad suficiente para dar lugar a actuaciones penales. En concreto, dos conductores fueron investigados por arrojar una tasa de alcohol constitutiva de delito, mientras que otras cuatro personas fueron investigadas por conducir vehículos sin disponer del permiso de conducción.

El séptimo caso terminó con la detención de un conductor que trató de eludir un control de alcoholemia. Según explica la Guardia Civil en un comunicado, el implicado emprendió una huida mediante una conducción temeraria y evasiva. Una vez que las patrullas consiguieron interceptar el vehículo, el conductor opuso una resistencia grave a la actuación de los agentes.

El Instituto Armado destaca que el operativo se centró en prevenir accidentes y reducir los riesgos asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas durante uno de los periodos de mayor actividad del ocio nocturno en Ibiza.

El dispositivo especial concluyó con un reducido número de incidencias, según el balance facilitado por el cuerpo, y permitió intensificar la vigilancia en los principales puntos de circulación durante las fiestas de cierre de las grandes discotecas.