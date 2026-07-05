Muere una joven de 26 años al engancharse en su moto una bandera de Marruecos en Algeciras

Una mujer de 26 años ha fallecido en Algeciras tras sufrir un accidente por el vuelco de su moto. La mujer llevaba una bandera de Marruecos amarrada al cuello cuando la tela quedó atrapada en la rueda trasera de la motocicleta.

El accidente ha tenido lugar cerca de la carretera de Getares, en Algeciras. La sala coordinadora activó a la Policía Local, Guardia Civil y a servicios sanitarios, que encontraron a la víctima de la emergencia «inconsciente» y la intentaron reanimar sin éxito.

Los agentes de la Policía Local iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, haciendo uso del desfibrilador externo semiautomático (DESA) de dotación del vehículo patrulla, aunque sin éxito. Minutos después, los servicios sanitarios de emergencias continuaron con la asistencia y trasladaron a la herida al servicio de Urgencias del Hospital Punta Europa, donde se confirmó su fallecimiento pocos minutos después.

La Policía Local mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial. La Unidad de Atestados e Investigación de Siniestros Viales de la Policía Local trata de esclarecer cómo se produjo el accidente.

Dentro de las diligencias habituales, los agentes de la unidad de atestados e investigación de siniestros vitales practicaron la prueba de alcoholemia al conductor de la motocicleta, marido de la víctima, que dio un resultado negativo de 0,0 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha trasladado su pésame por el fallecimiento de la mujer. Landaluce afirma que están «profundamente consternados por esta desgracia, que ha segado la vida de una persona». «Quiero trasladar todo mi cariño y cercanía a su familia y allegados, a quienes acompañamos en su dolor», ha dicho.

El accidente se produjo cuando numerosos ciudadanos celebraban en diferentes puntos de Algeciras el pase de la selección de Marruecos a los cuartos de final del Mundial.