‘Okupan’ una vivienda adjudicada a una familia vulnerable del incendio de Alicante cuando iba a entrar en ella

Un joven de 20 años con antecedentes, según las fuentes consultadas, ha okupado una vivienda del parque público de la Generalitat Valenciana, recientemente rehabilitada por la Administración y que ya había sido destinada a una de las familias vulnerables afectadas por el pavoroso incendio que el pasado 16 de febrero se declaró en una de las plantas de un edificio de la calle Pavía, en el barrio de Miguel Hernández de la ciudad de Alicante.

Mientras la vivienda alcanza precios inalcanzables para el común de los mortales, saltan escándalos como el del ‘piso chollo’ del gurú socialista Iván Redondo y los expertos avisan de que los decretos de Sánchez contienen cláusulas que van a reventar el mercado inmobiliario; en la calle, en la vida real, millones de españoles se esfuerzan por mantener una vivienda o acceder a ella. Su drama, en ocasiones, no tiene fin, porque okupas de patada en la puerta y ticket de comida rápida toman la vivienda y se niegan a marcharse, sin que las fuerzas de seguridad, llegado ese momento, puedan actuar.

Este es el caso de la familia vulnerable adjudicataria de la vivienda antes citada. Tenían todo listo para la mudanza. Eran víctimas de un pavoroso incendio y estaban realojados con carácter temporal por la Consellería de Vivienda a la espera de disponer de un pisito en que poder retomar su vida. Pero su sueño se ha convertido en pesadilla, porque un okupa se les ha adelantado. La Policía, según las fuentes consultadas, se personó en el lugar de los hechos, pero los okupas se han negado a abandonar la vivienda y el desalojo no se ha producido.

La vivienda en cuestión había terminado de acondicionarse hace unos días por la propia consellería. Y la familia que iba a vivir en ella ya tenía formalizada la adjudicación y firmado el contrato, así como las llaves que le permitían entrar en la vivienda. Solo había un trámite pendiente para tomar posesión de la misma; era el de la gestión de alta de los contadores. Este lunes su vivienda ha sido okupada.

En respuesta a esa okupación ilegal, la Generalitat Valenciana ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional y está trabajando para devolver el uso y la posesión de la vivienda a quien legítimamente le corresponde por la vía legal.

En este caso, hasta la historia que rodea al okupa produce escalofríos. Según las fuentes consultadas, su padre se halla actualmente okupando también ilegalmente otra vivienda del parque público. Y sus abuelos son adjudicatarios, a su vez, de una tercera vivienda pública, que hasta la fecha acumula 98 recibos impagados. Es decir, ocho años de alquiler. Y ello, a pesar de que el importe de la renta que deben abonar estos últimos, al hallarse el abuelo bonificado, asciende tan solo a 16 euros mensuales.

El 16 de febrero de 2026, un total de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, y entre ellos varios agentes de Policía, tuvieron que ser atendidos por inhalación de humo a consecuencia de un pavoroso incendio en una de las plantas de un edificio de la calle Pavía, ubicada en el barrio Miguel Hernández, en la ciudad de Alicante, tal como entonces publicó OKDIARIO.

El fuego afectó a un total de tres viviendas de un mismo bloque. Y se originó en una de ellas. Las tres viviendas están ubicadas en la tercera planta. El bloque afectado ha tenido que ser desalojado, al igual que otros dos edificios colindantes. El edificio en que se originaron las llamas pertenecía a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat Valenciana. Los inquilinos de las citadas viviendas afectados por el mencionado incendio fueron realojados de inmediato, tal como se comprometió la Consellería de Vivienda que dirige la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero.