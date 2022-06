Ana Elisabeth V. E., la cuidadora de la tía de Luis Lorenzo la halló muerta a las 8 pero nadie llamó al 112 hasta las 12:22, en concreto fue el actor Luis Lorenzo quien telefoneó. Los datos figuran en el informe elaborado por la sección de Homicidios de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid. Además, su certificado de defunción se extendió a las 17.00 horas y la médico que lo firmó no recuerda haberlo hecho.

Cuando María Isabel Suárez se fue a vivir con su sobrina Aránzazu y la pareja de ésta, el actor Luis Lorenzo, contrataron a una cuidadora, Ana Elisabeth, para que se encargase de la anciana enferma, que tenía 85 años y para ello contrataron a la cuidadora que antes había trabajado con la mujer pero dentro de una empresa especializada. Según la declaración de Ana Elisabeth V.C. cuando aquel día se levantó a las 8 de la mañana se encontró a la mujer fallecida.

Sin embargo, la primera llamada se recibe en el 112 a las 12.22 horas de aquel 28 de junio de 2021. El que llamó fue Luis Lorenzo para avisar de que la mujer había fallecido y dura 1 minuto y49 segundos. El hombre dio su número de teléfono y la dirección de Rivas para decir que la tía de su mujer había muerto en casa, entonces la operadora pasó su llamada al servicio de Emergencias donde una médico le preguntó si «estaba en cuidados paliativos» a lo que Luis Lorenzo respondió que «no, no, tenía una cuidadora que la cuidaba las 24 horas del día» a lo que la doctora insiste en si «¿era esperable por paciente terminal? y Lorenzo explica que «el diagnóstico era muy malo, tenía demencia de cuerpos de Lewy ya en fase terminal».

De hecho la llamada fue registrada como «fallecimiento esperado, paciente terminal, por lo que el médico que coordinó la llamada indicó al familiar que se dirigieran al centro de salud para que un médico acudiera al domicilio a certifica el fallecimiento de la paciente», según el informe de la Guardia Civil. Sin embargo, queda por saber por qué el actor Luis Lorenzo no avisó al 112 hasta pasadas las doce del mediodía, aunque la cuidadora les había avisado del fallecimiento de la tía a las ocho de la mañana. La pareja se encontraba a esa hora en un tren en dirección a Asturias y tuvieron que tomar otro de vuelta. Lo que ocurrió durante las cuatro horas que tardaron en avisar del deceso. La cuidadora recibió órdenes de no hacer ella las llamadas, ya que la pareja se encargaría de eso, según su declaración.

Además, la muerte de María Isabel no fue certificada hasta las 17.00 horas de aquel día y calificada de muerte por «accidente cerebrovascular». Para mayor misterio, la médico que firmó el certificado de defunción manifestó a la Guardia Civil que «reconoce su letra en el certificado (…) pero no recuerda el hecho y que ella no recuerda haber certificado nunca un fallecimiento en Rivas Vaciamadrid».