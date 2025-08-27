El autor de la masacre de Mineápolis publicó un vídeo mostrando el arsenal con el que perpetró la matanza

Robin Westman, autor del atentado que dejó dos niños de ocho y diez años muertos en la escuela católica de la Anunciación en Mineápolis este miércoles, publicó un vídeo de 11 minutos en Youtube a modo de manifiesto horas antes de cometer el ataque. En la publicación, el tirador mostraba el arsenal con el que planeaba atacar la escuela y advertía de que podría asaltar una iglesia durante una misa. También se dedicó a soltar varios insultos antisemitas.

Westman también publicó varios vídeos en los que enseñaba cargadores de armas de fuego con mensajes escritos contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos, según informó Brian O´Hara, jefe de la policía de Mineápolis. El atacante hacía referencia sus vídeos y publicaciones a personajes que habían cometido crímenes similares en Estados Unidos.

Kash Patel, director del FBI, confirmó que Westman, de 22 años, es el responsable del ataque contra la escuela católica. El tirador iba armado con un rifle, una escopeta y una pistola y usó las tres contra los alumnos durante una misa antes de que empezaran las clases. El culpable se suicidó con una de sus armas después de matar a dos niños y herir a otros 17.

«Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad», aseguró el jefe de la policía de Mineápolis. La Administración de Donald Trump informó que se ordenó colocar la bandera de Estados Unidos a media asta en todos los edificios públicos y terrenos militares hasta la puesta del sol del próximo 31 de agosto.

Robin Westman atacó a las 8:30 horas la iglesia de la escuela católica de la Anunciación, cuando se celebraba la misa antes de que empezaran las clases. El autor de la matanza disparó contra los niños que estaban sentados en los bancos de la iglesia. Las autoridades han asegurado que disparó «docenas» de veces las tres armas que portaba. Westman mató a dos niños de ocho y diez años e hirió a otras 17 personas, 14 de ellas menores.