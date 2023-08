Los turistas han acudido en masa a un zoológico chino que ha sido abarrotado en la provincia de Zhejiang, en el este de China, después de que un vídeo de uno de sus osos se hiciera viral este martes, haciéndose a los internautas plantearse esta pregunta: ¿es un oso de verdad o es un miembro del personal del zoológico chino con un disfraz? Tal ha sido el revuelo que el zoológico chino ha tenido que salir al paso de las críticas desmintiendo que el oso fuese un humano al explicar que los osos malayos son más pequeños y, además, han explicado que es una osa y se llama Angela.

A los usuarios de redes sociales no les ha valido la explicación. Han seguido especulando con la posibilidad de que el oso fuese un disfraz. Como se ha indicado con anterioridad, desde el zoológico chino se ha explicado que «nuestro zoológico es administrado por el Gobierno, por lo que ese tipo de situación no ocurriría». En ese sentido, han detallado que «la temperatura en el verano es de casi 40 grados, si te pones un traje de piel, ciertamente no podrías durar más de unos minutos sin acostarte».

A la polémica suscitada en redes sociales ha querido sumarse el grupo de derechos de los animales PETA que ha manifestado sobre este incidente que muestra cómo todos los animales del zoológico, incluido este oso, deben ser trasladados a santuarios y reservas de vida silvestre que «priorizan el bienestar de los animales».

«Estos seres sociales y altamente inteligentes merecen vivir libremente y prosperar en su entorno natural, no ser utilizados como meros espectáculos para el entretenimiento humano», ha querido señalar Jason Baker, vicepresidente de PETA Asia.

El número de visitantes en el zoológico chino de Hangzhou ha aumentado en un 30%, llegando a 20.000 en un día después de que la imagen se hiciera viral en redes sociales, en las que se puede ver al animal de pie sobre sus patas traseras y estirando el cuello mientras mira a los visitantes que observan desde fuera de su recinto. Después se sienta.

Los osos malayos tienen el tamaño de un perro grande. Suelen medir el máximo de 1,3 metros de altura cuando se ponen de pie sobre sus patas traseras. Un tamaño menor si se compara con los 2,8 metros de los osos pardos y otras especies, según ha querido aclarar el zoológico de China. Todavía así, la controversia no es ajena a este tipo de recintos del gigante asiático, acusados de intentar hacer pasar perros teñidos por lobos o gatos africanos o burros pintados como cebras.