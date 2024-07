Xuso Jones lo cuenta todo sobre su marido: así fue su boda de cuento

Hace unos días, la noticia de la boda de Xuso Jones sorprendía a muchos porque se desconocía que el cantante e influencer tuviera pareja. Poco a poco, fueron surgiendo detalles sobre la identidad del marido de Xuso y se supo entonces que se había casado con un anestesista. Hay que tener en cuenta un aspecto importante: el artista nunca se ha escondido de nada, pero siempre ha sido reservado con su vida privada. No quiere que ciertos aspectos trasciendan a la luz pública, aunque esta encantado con todo lo que ha pasado en los últimos meses.

Cuando nuestro reportero le cuenta que «la gente se ha sorprendido por su orientación sexual», Xuso Jones tira de la simpatía que le caracteriza y responde: «Lo he sido siempre, otra cosa es que tú lo hayas sabido». Pero lo que realmente le extraña al cantante es que «la gente se sorprenda de la orientación de alguien hoy en día». Ha dejado claro que no quiere hablar de su marido porque es una persona que no se dedica a los medios. Su intención es permanecer en el anonimato, de ahí el cuidado que tiene a la hora de abordar este asunto.

No obstante, Xuso se ha sincerado sobre cómo se siente después de que todo el mundo ahora sepa que mantiene una relación con un profesional de la sanidad con el que lleva compartiendo su vida casi una década: «Sabía que se iba a filtrar porque yo nunca me he escondido, pero tampoco voy a una alfombra roja a decir con quién me acuesto». Lo más importante para él es dar normalidad a una situación que es completamente normal, siempre teniendo en cuenta que su marido no quiere salir en los medios.

Así ha hablado Xuso Jones de su gran amor

«Mi pareja es anónima», insiste el cantante. «No se dedica a esto y no tiene ni redes sociales, pero si los medios me preguntáis, claro que voy a hablar. Pero, eso sí, tendré mis cosicas privadaa y a mi pareja la mantengo al margen».

Lo cierto es que se conocen muy pocas cosas sobre el marido de Xuso, solo que es anestesista, que llevan juntos ocho años y que la boda tuvo lugar en Murcia, la tierra natal del cantante. A través de sus declaraciones, el influencer ha demostrado que sigue siendo igual de sincero que siempre. Su historia de amor, discreta pero llena de felicidad, es un testimonio de que, en un mundo donde todo parece estar a la vista del público, aún es posible mantener la privacidad y disfrutar de los momentos más importantes de la vida en compañía de aquellos que realmente importan.

Xuso Jones contrató a Kiko Rivera

Durante su última entrevista, un reportero de ‘Socialité’ le preguntó una cosa importante a Xuso: si su marido no maneja las redes sociales, ¿cómo se conocieron? La respuesta del cantante es muy sincera: «Pues en los bares de copas se liga muchísimo. Fue una cosa casual». Cuenta, además, que estos ocho años de relación «han sido maravillosos» y que por fin han dado un importante paso que ambos deseaban dar.

La boda de Xuso Jones se celebró el pasado 25 de mayo en Murcia, una ceremonia que, aunque discreta, fue descrita por el cantante como uno de los mejores días de su vida. «Me hubiese gustado que hubiese durado cuatro días, yo no sé como no lo hice así».

El artista ha reconocido haber disfrutado mucho del proceso: «Eso es muy importante porque la gente se pelea. Mis amigos me decían ‘Oye, ¿lo tenéis todo controlado?’ Yo decía que iba todo de maravilla». Tal y como ha contado la periodista Laura Fa, Xuso contrató a Kiko Rivera para que entretuviera a sus invitados.

La felicidad de Xuso Jones tras darse el ‘sí, quiero’

Xuso Jones dice sentirse «muy feliz y contento» porque acaba de llegar de su luna de miel que, por cierto, comenta que ha durado un mes. «Ha sido maravillosa. Hemos estado en París, en Las Vegas y en México. De verdad, ha sido el mejor viaje de mi vida», ha declarado con una sonrisa.

A lo largo de su carrera, el amigo de Ruth Lorenzo ha sabido combinar su talento musical con su habilidad para conectar con el público a través de las redes sociales. Como cantante e influencer ha acumulado una legión de seguidores que aprecian su autenticidad, por eso tiene tantos proyectos. Su podcast ‘Poco se habla’ ha ganado popularidad y ha entrevistado a rostros tan conocidos como Jorge Javier Vázquez.

En cuanto a su vida personal, Xuso ha demostrado ser un ejemplo de cómo se puede mantener una relación duradera y feliz fuera del escrutinio público. Su decisión de casarse en una ceremonia íntima y mantener ciertos aspectos de su vida privada alejados de los reflectores muestra su deseo de proteger lo que más valora. Eso sí, está muy feliz y quiere que todo el mundo lo sepa, pues es consciente de que hay seguidores que le desean lo mejor de forma sincera.