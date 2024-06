El paso que ha dado Xuso Jones y que nadie esperaba

Aunque ha intentado evitarlo, el secreto de Xuso Jones ha terminado viendo la luz. El artista ha dado un paso que marcará su vida privada, pero es celoso de su intimidad y ha optado por no compartirlo con su querido público. Las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez aseguran que sea casado en secreto en su Murcia natal. No hay fotos del evento porque Xuso prohibió los teléfonos móviles para evitar que se filtrase algún detalle sobre la ceremonia. El cantante disfruta de una exposición pública envidiable y también tiene mucha repercusión en las redes sociales, de hecho ha trabajado con marcas muy relevantes.

Xuso Jones conoce perfectamente cómo funciona el mercado de la información, tanto es así que tiene su propio podcast y ya ha entrevistado a rostros tan conocidos como Candela Peña o Jorge Javier Vázquez. El comunicador mantenía una relación con un anestesista del que se conocen muy pocos datos, ni siquiera hay fotos suyas. Para celebrar este momento tan importante, los enamorados han hecho una escapada a París y han disfrutado de una romántica luna de miel. La escapada no queda ahí, Xuso y su actual marido tienen previsto continuar la aventura en Las Vegas.

Fuentes cercanas aseguran que la boda del artista ha sido todo un espectáculo, de hecho ha contado con la participación de dos famosos intérpretes que han amenizado la jornada: Ruth Lorenzo y Kiko Rivera. La que fue representante de España en Eurovisión es íntima amiga de Jones, así que no podía faltar en este día tan importante para ella. El hijo de Isabel Pantoja también ha estado presente, pero ha sido completamente discreto y ha conseguido que la noticia no se filtre hasta el último momento.

La boda secreta de Xuso Jones

Xuso acumula 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Su fama ha ido creciendo poco a poco y todo el mundo le conoce, sobre todo en su querida Murcia. Esa es la razón por la que ha tenido que hacer tantos esfuerzos para esconder su boda. Al final ha cumplido su objetivo y se ha dado el ‘sí, quiero’ en secreto, pero ahora viene la parte complicada. Cuando regrese de su luna de miel habrá muchos paparazzi que quieran ponerle cara a su actual marido.

Cabe la posibilidad de que Jones se adelante a la prensa y reaccione a través de sus redes sociales. Una estrategia que llevan a cabo muchos famosos que están en la situación de Xuso consiste en publicar la foto más buscada para dar esquinazo a la presión mediática. No obstante, habrá que esperar un tiempo para ver qué postura ha adoptado el artista, de momento no ha hecho declaraciones y tampoco ha protagonizado ningún movimiento que deje entrever su postura.

«Han estado en París de luna de miel y ahora llegan a Las Vegas», ha explicado Loren Vázquez en ‘Y ahora Sonsoles’. La periodista defiende que dentro de la boda había «fotógrafos de una revista», pero se desconoce el motivo. Quizá sean amigos personales del cantante, pues resulta improbable que a estas alturas vaya a posar en la portada de alguna revista anunciando su boda.

Xuso Jones, enamorado de Murcia

Xuso empezó a trabajar en la pequeña pantalla gracias a su talento como cantante, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que estaba preparado para entretener al público de otras formas. Esa es la razón por la que ha llegado a participar en algunos programas como ‘MasterChef Celebrity’ e incluso ha compartido proyectos con la mítica actriz Verónica Forqué. Sin embargo, el comunicador tiene claro cuáles son sus orígenes.

«Siempre he sabido que iba a vivir en Murcia. En tu subconsciente sabes dónde quieres acabar. No me veo en otro sitio que no sea este. Prefiero cogerme el AVE todos los lunes a Madrid, trabajo dos o tres días, lo pongo todo ‘agolpadico’ y me vuelvo a mi tierra, que ahí tengo a mi familia, a mi gente», declaró en ‘Diez Minutos’. No está dispuesto a mudarse a la capital, por eso no es extraño pensar que se ha asentado con su marido en su querida Murcia.

«Parece una tontería, pero a mi cabeza, tener el mar cerca no sé qué le hace. Me da una paz que flipas. Y el clima también hace mucho, el solecito. Que yo estoy allí en mi jardín y hasta me he puesto un jacuzzi para estar ‘calentico’ en enero, con el sol. Estoy en la gloria. Todo lo tengo allí». Se ha convertido en una estrella, pero tiene muy presente sus raíces y no está dispuesto a renunciar a nada por el simple hecho de ser famoso, pero ¿qué le espera ahora que se ha casado?