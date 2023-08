Vuelve a la televisión y cuenta el infierno en el que se ha convertido su vida: todo el mundo en shock

La fama no dura para siempre. Muchos presentadores y colaboradores de televisión lo saben, el problema es que cuando llega el momento todo es más duro de lo que parece. ‘Gran Hermano’ se convirtió en la oportunidad perfecta para alcanzar la popularidad, el problema es que solamente han logrado mantenerse algunos afortunados. Kiko Hernández o Marta López son nombres que nadie ha olvidado, pero ¿qué pasa con el resto de participantes? Una de las estrellas del programa ha reaparecido en Telecinco. Es una mujer. Llevaba años alejada de los medios y ha vuelto para contar que tiene un problema de salud importante.

La famosa de ‘Gran Hermano’ que tiene problemas

Después de superar una anorexia y un cáncer de útero, Aina Iglesias vuelve a tener problemas. Le han diagnosticado talasemia, una delicada enfermedad en la sangre. En su momento fue la estrella de ‘Gran Hermano 1’ y cuando terminó el programa estuvo en muchos espacios televisivos, pero hacía tiempo que no sabíamos nada de ella. En los años 2000 era un rostro muy popular y todavía hay gente que se sigue acordando de ella. Compartió ‘Gran Hermano’ con Isamel Beiro, Jorge Berrocal y María José Galera, entre muchos otros.

Aina ha reaparecido en ‘Fiesta de Verano’, programa presentado por Frank Blanco y María Verdoy. Ha contado que su vida no es fácil. Ya sabíamos que tuvo un cáncer de útero y que superó una anorexia, pero nadie sabía que ahora está luchando contra otra enfermedad. “Es como si tuvieras los glóbulos rojos más pequeños y cuesta que el oxígeno sea transportado”, explica. Pero, ¿cómo se dio cuenta de que tenía un problema y qué solución tiene?

La enfermedad de Aina Iglesias

La concursante de ‘Gran Hermano 1’ ha desvelado cómo fue el proceso para intentar ayudar. Quiere dar visibilidad a su problema porque no es muy conocido. “El año pasado empecé con muchísimos síntomas: un cansancio extremo, mareos, taquicardias. Me hicieron un examen rutinario y vieron que había complicaciones en la sangre y en junio, tras descartar cosas más serias, incluso leucemia, me lo diagnosticaron”. Aina ha explicado que por suerte ha confiado en buenos médicos, así que la situación está controlada. Eso sí, admite que ha estado asustada y preocupada.

“Tengo que cuidar la alimentación, tomar hierro y en ocasiones puede que tengan que hacerme alguna transfusión”, explica. Su discurso ha sido muy positivo, a pesar de que se ha pronunciado en un tono contundente. No solamente ha hablado de su salud, también de su vida sentimental. Ha explicado que su último novio le ha sido infiel.

Aina ha descubierto varias infidelidades

Aina Iglesias ha explicado en ‘Fiesta de Verano’ que su novio le estaba engañando. “Hace un año empecé a tener sospechas de que pasaba algo raro. Intentaba sacar el tema con él y era imposible. Tuvimos una crisis importante”. Siempre pensó que le estaba ocultando algo y no se equivocaba. “Confirmé mis sospechas gracias a la solidaridad femenina. Me llegaban mensajes de muchas mujeres diciéndome que habían tenido algo con mi chico o que él lo había intentado . Me lo contaron mujeres con las que intentó tener relación con ellas”.